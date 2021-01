Celebridades Gretchen oferece serviço de consultoria de vida: “Para não sofrerem o que já sofri”

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

A cantora, que está de mudança com o marido, Esdras de Souza, contou os projetos do casal para 2021 Foto: Reprodução/Instagram A cantora, que está de mudança com o marido, Esdras de Souza, contou os projetos do casal para 2021. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gretchen arranjou mais uma função para somar às demais atividades. A cantora revelou que irá abrir um espaço para dar consultoria de vida a quem estiver interessado em pagar pela sabedoria da Rainha dos Memes. Sem revelar o valor da sua consulta, ela dará conselhos sobre qualquer área pessoalmente, ou online para os que não tiverem como ir a Belém (PA), onde ela mora atualmente.

“Acho que já realizei todos os meus sonhos. Mas o meu grande sonho, a consultoria de vida, era o que eu queria fazer num programa de TV. Hoje em dia, até a televisão está difícil de fazer. Quem sabe futuramente a gente faça na TV. Tenho vontade de apresentar um programa. Vai ser em Belém, porém quem é de fora vai ter um telefone para a gente marcar as consultas online. Não sou terapeuta, mas vou atender pessoas para conversar. Para não sofrerem o que já sofri”, declara.

A ideia do novo empreendimento veio do maridão, Esdras de Souza. “Ele me via sempre respondendo as pessoas no Instagram e me sugeriu. Vejo muito direct: ‘meu filho é gay e não sei o que fazer’. E o filho também: ‘quero contar para a minha família que sou gay’. Tenho experiência vasta para entender as pessoas. Isso é um processo. Não é uma coisa que simplesmente se joga e acontece. É um processo que os dois constroem juntos, pais e filhos. Vou também falar sobre autoestima, amor próprio, adoção, tenho duas filhas adotadas, entre outros assuntos”, enumera.

Enquanto ela atenderá como consultora de vida, o saxofonista oferecerá reike e musicoterapia. “O Esdras é uma pessoa muito mística, se formou em reiki, nós temos uma energia muito parecida, a gente faz mantras, todos os mandamentos do access, também temos Nossa Senhora de Nazaré, que é nossa padroeira. Temos a energia muito parecida. Mas quero mostrar para as pessoas que a autoestima tem a ver com se amar. Independentemente do que e como você é. Eu desde pequena já era assim, já tinha aquela coisa de me achar ótima e linda, podia estar desarrumada. Mas com o tempo fui construindo e ficando mais forte”, diz.

Mas quem acha que Gretchen irá abandonar os palcos está enganado. “Já estou com show pronto, música nova, o Esdras está com um instrumental novo. Só estamos esperando a gravadora se reestruturar por causa da pandemia. Temos muitos projetos. Não sei turnê internacional. Ia fazer uma turnê pela Irlanda e Londres, que as pessoas pedem muito, mas a vacina ainda vai demorar. Acredito que daqui até o segundo semestre vamos ter que esperar”, acredita.

No momento, o casal tem se dedicado à reforma da nova casa deles na capital paraense. “Estamos no apartamento do Esdras ainda, fazendo reforma, pintura, ajeitando, só mudaremos dia 30. Criei um reality porque é legal as pessoas acompanharem esse momento nosso. O povo daqui é tão carinhoso e ficou sabendo que a gente estava lá e lá não tem nada. Entram em contato e falam: ‘posso levar almoço, lanchinho?’ O povo do Pará é muito carinhoso. Oficialmente ainda não ganhei o título de cidadã paraense, mas já me prometeram. Vai fazer um ano no finalzinho de fevereiro que moro aqui. Aqui é tão bom que a gente nem viu o tempo passar”, conclui.

