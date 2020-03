Acontece Anhanguera de Porto Alegre oferece bolsa integral para quem se destacar no Vestibular

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Prova agendada para o próximo sábado (7) dará bolsa de 100% ao melhor colocado e bolsas a partir 50% para os demais aprovados Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

A Anhanguera de Porto Alegre promove neste sábado (7) nova edição do seu Vestibular Geral. A boa notícia é que o primeiro colocado no exame da unidade ganhará uma bolsa de estudos integral, poderá estudar gratuitamente e optar por qualquer curso presencial oferecido pela instituição. Os demais aprovados serão contemplados com bolsas de até 50% de desconto. A unidade possui cursos de graduação presencial de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia, além de mais de 30 opções na modalidade de ensino à distância.

“A Anhanguera quer incentivar e manter as portas abertas a todos que procuram um ensino superior de qualidade e apostam na educação para transformar suas trajetórias de vida. Em Porto Alegre, somos referência em ensino orientado para a prática, com estímulo à inovação, ao empreendedorismo e à empregabilidade do aluno”, afirma o diretor Joel Fernando Borella.

A instituição mantém também projetos que aproximam os alunos da comunidade e do mercado, como os atendimentos gratuitos da Clínica Escola de Fisioterapia.

Para se inscrever no vestibular, os interessados devem acessar o site vestibulares.com.br/anhanguera , entrar em contato pelo Whats App: (51) 99185-4505, ou presencialmente na unidade, localizada na Avenida Cavalhada, 4890, Cavalhada, Porto Alegre – RS.

Vestibular Anhanguera com Bolsa 100%

Data: 7 de março, sábado

Horário: às 14h

Local: Faculdade Anhanguera de Porto Alegre

Endereço: Avenida Cavalhada, 4890, Cavalhada, Porto Alegre – RS

