Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Aula presencial terá duração de 3 horas na quinta-feira pela manhã, dia 12 de março Foto: Pixabay Aula presencial terá duração de 3 horas na quinta-feira pela manhã, dia 12 de março. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

“Influência: tendências digitais em 2020” é o primeiro curso do projeto Influencers Academy deste ano e acontece dia 12 de março no auditório do Trust Coworking (Av. Carlos Gomes, 300).

Ministrado pela jornalista e criadora do RSbloggers, Andressa Griffante, a capacitação inicia às 8h30min e segue até o meio dia abordando tendências para as mídias sociais nos próximos anos. O objetivo é auxiliar empresários e comunicadores a desenvolverem seu posicionamento digital e ampliar sua visibilidade.

Além disso, o curso é destinado a estudantes e público interessado no tema. Também irá apresentar cases e apontar os quesitos fundamentais que definem quando uma marca ou indivíduo se torna influente. E ainda como monetizar sua relevância na internet, abrangendo também produtos e serviços offline.

Confira o conteúdo:

– Análise das mídias sociais do momento: onde apostar suas fichas em 2020?

– Como trabalhar a influência e relevância no meio digital?

– O que é marketing de influência? Como ele beneficia marcas e indivíduos?

– Como encontrar influenciadores e saber qual o mais adequado ao seu perfil de negócio?

– Quem são os micro e nanoinfluenciadores? Porque eles estão mais relevantes?

– Qual o valor de publicações de influenciadores?

– Quais os formatos de campanha possíveis e como definir objetivos e mensurar resultados?

– O que pode e não pode no marketing de influência?

Serviço:

O que: Influencers Academy 2020 – Porto Alegre

Quando: 12 de março

Horário: Quinta-feira, das 8h30min às 12h

Onde: Trust Coworking (Avenida Carlos Gomes, 300, Auxiliadora, Porto Alegre)

*O participante ganha certificado virtual

Inscrição:

normal: R$180,00

meia-entrada: R$ 90,00

Grupos (4 ou mais pessoas): R$85

Ponto de venda online : www.sympla.com.br/rsbloggers

