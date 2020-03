Acontece Prêmio Primus Inter Pares: Mulheres Empreendedoras é nova modalidade patrocinada pela Braskem

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

O evento de entrega das premiações será nesta segunda-feira (09), em Novo Hamburgo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Prêmio Primus Inter Pares é uma das distinções mais aguardadas do setor coureiro-calçadista por destacar as empresas que apresentam soluções criativas e inovadoras que gerem impacto positivo tanto no mercado quanto na sociedade. Na edição de 2020, a Braskem patrocina uma nova modalidade chamada de Mulheres Empreendedoras, com o objetivo de reconhecer a liderança feminina em projetos, ações ou iniciativas voltadas para o setor coureiro-calçadista, servindo de estímulo e inspiração para outras mulheres.

A edição deste ano do Prêmio tem como tema central a Sustentabilidade, valorizando soluções para eficiência interna, redução de gastos e recursos, melhorias para quem trabalha, produtos que aderem às novas plataformas de consumo e impacto ambiental e social.

A Braskem também participou da comissão julgadora da categoria Mulheres Empreendedoras e da categoria Sustentabilidade. A modalidade patrocinada pela empresa será entregue pela responsável pelo Negócio de Solventes da companhia, Claudia Madrid.

Prêmio Primus Inter Pares 2020/09 de março de 2020 – 19h/Hotel Swan Tower/Av. Dr. Maurício Cardoso, 303 – Novo Hamburgo

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário