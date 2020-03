Acontece Escola de Gestão e Negócios da Unisinos recebe acreditação da AACSB

Selo reforça a posição da instituição entre as melhores escolas na área de educação empresarial do mundo

A Escola de Gestão e Negócios da Unisinos – EGN recebeu o selo de acreditação da Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), uma das mais importantes acreditadoras do mundo para a área de business. O objetivo do reconhecimento é promover o engajamento, acelerar a inovação e ampliar o impacto na educação empresarial.

A acreditação é garantia de um padrão de excelência e credibilidade internacional na área, colocando a Escola da Unisinos em um seleto grupo, que busca parcerias internacionais na rede de escolas acreditadas, e favorecendo o intercâmbio de alunos e professores. “O reconhecimento do selo no exterior favorece uma carreira internacional de nossos alunos, tanto na inserção em universidades como em empresas no exterior”, explica a Decana da Escola de Gestão e Negócios, Cláudia Bitencourt.

Com o reconhecimento, a Unisinos se torna a primeira Universidade brasileira a ter uma Escola de Gestão e Negócios acreditada. Com excelência no ensino e na pesquisa para promover o desenvolvimento social e econômico, a Escola de Gestão e Negócios conta com 14 cursos de Graduação, 4 Especializações, 15 MBAs, 5 Pós-MBA, 4 Mestrados e 4 Doutorados. “A acreditação representa uma importante conquista e reconhecimento internacional da nossa excelência acadêmica”, afirma a Decana.

Nos últimos sete anos, a Unisinos passou por diversas etapas de avaliação, incluindo visita presencial do Comitê de Avaliação da acreditadora. Os requisitos para a acreditação envolvem 15 standards relacionados à estratégia e inovação, relacionamento com diferentes stakeholders, aprendizagem e ensino, engajamento acadêmico e profissional. “Nessa jornada, a aprendizagem envolve diferentes instâncias, seguindo padrões rigorosos de qualidade, excelência acadêmica e de gestão. Podemos dizer que o espírito da acreditação é a busca da melhoria contínua, valorizando a inovação em diferentes instâncias”, conta Cláudia.

A acreditação também traz inúmeras vantagens para estudantes, egressos e empresas, favorecendo ações de mobilidade e parcerias internacionais com as principais escolas de negócios do mundo e valorizando o diploma, tanto pela academia quanto pelo mercado. São ações que estimulam e promovem a empregabilidade. Para quem escolhe a Unisinos, a acreditação da AACSB significa confiabilidade, legitimidade e segurança na escolha de um curso de graduação ou pós-graduação com reconhecimento internacional. Para as empresas, o resultado vem a partir da contratação de profissionais com sólida formação global e integral, impactando a sociedade com cidadãos mais qualificados e preparados para os desafios do amanhã.

