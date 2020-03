Acontece Tênis Lixo Zero é lançado na Fimec

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Villaget, com sede em Novo Hamburgo, lança produção de calçados sem pegada ambiental Foto: Divulgação Villaget, com sede em Novo Hamburgo, lança produção de calçados sem pegada ambiental. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Produzir sem gerar resíduos para o meio ambiente. Esse é o sonho que a Villaget transformou em realidade e vai apresentar na Fimec, a feira voltada para negócios do setor coureiro-calçadista, que ocorre até 12 de março, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo.

A Villaget é um empreendimento social, fundado há 17 anos, pelo sociólogo Mario Pereira. Com duas lojas, uma em Porto Alegre e outra em Florianópolis, a empresa de Novo Hamburgo sempre seguiu o propósito ambiental ao utilizar matérias-primas, como lonas e algodão reciclado, descartados pelos calçadistas da região, mas sentia que precisa avançar e alcançar o status de Lixo Zero, ou seja, sem geração de resíduos em seu processo de produção.

“Neste ano, a Villaget é lixo zero! Assumimos nossa responsabilidade por nossos resíduos sólidos e todos os materiais envolvidos na fabricação dos calçados são projetados para permitir sua recuperação e seu uso pós-consumo”, explica Pereira.

Na prática, a empresa tomou duas decisões importantes para produzir de modo circular. Ou seja, para que tudo que for gerado pela empresa não se transforme em lixo, mas retorne para virar novamente matéria-prima do próprio calçado.

Durante a fabricação, os cortes foram alterados para gerar o mínimo de resíduos e as poucas sobras que restam são encaminhadas a Veiga, uma empresa especializada em reciclagem, de Novo Hamburgo.

Na outra ponta, no pós-venda, a Villaget vai receber os calçados que já não estão mais em condições de uso de seus clientes em troca de um desconto de 10% na compra de um novo. “Nossos clientes, que são amigos sonhadores, trarão para nossas lojas, que serão pontos de coleta, seus tênis e acessórios da Villaget já usados para serem reciclados e transformados em um novo produto”, detalha o empresário.

Todo esse material será transformado na Palmilha Comfort, desenvolvida em parceria com a Pravage, especializada em componentes para o setor calçadista, de Três Coroas. Essa palmilha, que será demonstrada na Fimec, é feita inteiramente de material reciclado a partir de resíduos da própria produção da Villaget.

“Ao final do processo, teremos um calçado mais sustentável, com propósito ambiental e social, e mais econômico, que vai custar cerca de R$ 110 pelo par de tênis”, antecipa o empresário, que tem planos de lançar outros produtos, como carteiras e bolsas, a partir desse material.

A Villaget segue os conceitos da ZWIA – Zero Waste International Alliance, em que lixo zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para guiar as pessoas a mudar seus modos de vida e práticas de consumo. Autossustentável, a empresa está se credenciando para ter o primeiro tênis Lixo Zero certificado do País.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário