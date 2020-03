Acontece Bomba Royal abre as portas no Centro Histórico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Nova cafeteria/sorveteria é uma homenagem da família ao criador de uma das sobremesas mais clássicas da capital gaúcha Foto: Isadora Neumann Foto: Isadora Neumann

Criada há mais de 70 anos, pelo imigrante português Manoel Maria Martins, a Bomba Royal se tornou uma das sobremesas mais clássicas de Porto Alegre. Capitaneada pelos netos do dono da icônica receita, uma cafeteria/sorveteria com proposta leve e alto astral acaba de ser inaugurada no Centro Histórico, batizada de Bomba Royal. Localizada em um charmoso casarão azul na Rua General Vitorino, a nova opção gastronômica da cidade tem a proposta de resgatar essa história familiar e fazer uma releitura moderna dos sonhos do avô.

Além da receita original da Bomba Royal – que mistura o geladinho do sorvete, a textura cremosa da nata e a explosão de sabores da salada de frutas –, o cardápio oferece sorvetes, sobremesas, cafés, sanduíches, wraps baguetes, omeletes, saladas e bowls – perfeitos para diversos momentos do dia como um café da manhã, um almoço leve ou uma pausa no meio da tarde.

As opções foram desenvolvidas dentro do conceito da marca: leve, saboroso, saudável e com um visual irresistível. Para recriar a receita dos sorvetes artesanais, foi trazida a mesma engenheira de alimentos que orientava a produção familiar em outras épocas. A novidade fica por conta dos novos sabores veganos.

Mais que um negócio, o Bomba Royal possui um valor afetivo familiar. Os netos, que atuam em outras profissões, contam que foi fundamental se cercar de especialistas na área, que pudessem estar na linha de frente, permitindo que eles tivessem uma condução mais estratégica que presencial. “A união da família em torno deste sonho foi fundamental, junto ao fato de que encontramos profissionais excelentes para trabalhar conosco”, conta , um dos sócios.

A escolha do ponto se deu pela origem da história da sobremesa e por uma questão mercadológica. “Acreditamos que a região central possui grande potencial econômico em razão do elevado volume de circulação de pessoas. Além disso, os valores de aluguéis são mais baixos, o que nos permite mais maleabilidade no plano de negócio. Levamos em conta também o fato de que o Centro Histórico está sendo revitalizado”, explica Renato. Após solidificar a marca e implantar um sistema de delivery, os sócios não descartam ampliar o negócio para outros pontos da cidade, ou mesmo, estados.

Bomba Royal – Origem

Pouca gente sabe, mas a sobremesa surgiu no dia 8 de maio de 1945, quando três jovens estrangeiras – duas esposas de pilotos da Força Aérea Americana e uma de um piloto da RAF –quiseram comemorar a vitória dos aliados e uma das americanas pediu uma sobremesa com tudo de melhor que a banca do Sr. Manoel oferecia. Ele desapareceu dentro da cozinha e reapareceu na mesa com taças cheias com a mistura inédita. A outra americana caiu na gargalhada e disse que aquilo não era um lanche, era uma bomba. Ao que prontamente a inglesa complementou: uma bomba REAL (do inglês Royal Bomb). A partir de então estava batizado o nome de uma nova sobremesa.

“O Vô Manoel realmente acreditava que a vida podia ser muito mais divertida, leve e gostosa, se as coisas fossem feitas com doses generosas de prazer. O seu talento único e o prazer de ver os clientes felizes e satisfeitos foram fundamentais na criação desse clássico porto-alegrense”, comenta Renato.

BOMBA ROYAL

Endereço: Rua General Vitorino, 15 – Centro Histórico – Porto Alegre/RS

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 19h, e Sábados, das 8h às 16h.

@bombaroyal

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário