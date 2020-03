Acontece BarraShoppingSul recebe espetáculo Elis & Eu

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Apresentação marca data de aniversário de 75 anos da cantora Elis Regina Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

No dia em que Elis Regina completaria 75 anos, O BarraShoppingSul recebe um espetáculo com os grandes sucessos da cantora. A apresentação única de Elis & Eu é conduzida por João Marcello Bôscoli, o primeiro dos seus três filhos, onde ele alinha histórias e lembranças domésticas, surpreendendo com a exibição de imagens e registros fonográficos que permaneceram inéditos durante muito tempo.

Em cena, o radialista e produtor mostra ao público registros inéditos em que Elis Regina brilha no Olympia de Paris, no Festival de Jazz de Montreux e apresentações em TV da França e Alemanha. Além das versões à capela (sem nenhum acompanhamento), de clássicos do repertório da cantora, como o primeiro take de “Águas de Março”, gravado junto com Tom Jobim.

A apresentação será no dia 17 de março, às 20h, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul. Os ingressos custam de R$ 45,00 a R$ 90,00 mais taxas, e podem ser comprados pelo site www.minhaentrada.com.br ou nas Óticas Diniz.

Elis & EU por João Marcello Bôscoli/ 17 de março, terça-feira/ 20h/ Centro de Eventos do BarraShoppingSul/ Ingressos: R$ 90,00 + taxas | Meia Entrada 45,00 + taxas

Pontos de venda: www.minhaentrada.com.br ou nas Óticas Diniz

