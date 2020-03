Acontece Cacau brasileiro no mercado europeu

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Especialista em chocolate, a francesa Valentine Tibère dará dicas para tornar cacau brasileiro mais atraente ao mercado europeu Foto: Acervo Pessoal Foto: Acervo Pessoal

O Chocolat Festival, em parceria com a FIEB e Governos do Pará e da Bahia, traz para São Paulo uma missão de autoridades francesas em chocolate, cacau, confeitaria e turismo. A consultora, escritora e especialista em chocolate Valentine Tibère, o Secretário da Confederação Francesa de Chocolate Christophe Bertrand e o diretor geral da Associação de Entidades de Turismo, Frédéric Avierinos participarão de rodadas de negócios com produtores de cacau e integrarão painéis nos quais abordarão os principais aspectos que tornam o cacau atrativo para o mercado europeu. O 2º Chocolat São Paulo – Festival Internacional do Chocolate e Cacau acontece de 12 a 15 de março na Bienal do Ibirapuera e reúne cerca de 70 expositores e mais de 50 marcas de chocolates de origem, bean to bar, premium e gourmet.

2º Chocolat São Paulo – Festival Internacional do Chocolate e Cacau /12 a 15 de março | Pavilhão da Bienal do Ibirapuera/ Entrada: R$ 20 (R$ 10 meia) | Mais informações: www.chocolatfestival.com

