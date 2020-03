Acontece Fundatec disponibiliza gabaritos preliminares do Concurso Público da Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo/RS

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Estão disponíveis no site concursos.fundatec.org.br os gabaritos preliminares do Concurso Público da Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo/RS. As provas foram realizadas pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec no último domingo, 1º de março. Ao todo, foram homologados 1.483 candidatos e, destes, estiveram presentes 1.012, o que representa um índice de abstenção de 31,76%.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3320-1043 para Porto Alegre e DDD 51 e 0800 035 2000, para interior e outros Estados ou pelo link contato.fundatec.org.br.

