Acontece Escola Profissional Fundatec realiza bate-papo sobre mercado de Segurança do Trabalho

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Haverá sorteio de bolsas para o Curso Técnico em Segurança do Trabalho Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

No dia 11 de março, a Escola Profissional Fundatec (EPF) promove o bate-papo “Técnico em Segurança do Trabalho: você sabe o que faz?”. A atividade tem como objetivo informar sobre as competências do profissional de Segurança do Trabalho e as possibilidades que o mercado oferece para a profissão. O evento tem entrada solidária mediante a doação de um quilo de alimento não perecível e ocorre a partir das 19h no Auditório da Fundatec (Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre. As inscrições são limitadas e devem ser realizadas antecipadamente pelo site fundatec.org.br.

O encontro é voltado aos interessados em Segurança do Trabalho e que buscam desenvolver carreira nessa área. Informações sobre o mercado, principais competências e atuações e médias salariais estão entre os temas abordados por um time de especialistas e professores que já atuam nesse setor. Na oportunidade, a EPF fará ainda o sorteio de duas bolsas de 50% para o Técnico em Segurança do Trabalho, novo curso que está sendo lançado pela instituição nesse semestre. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3320.1059, WhatsApp 99953-3255 ou e-mail comercial@fundatec.org.br.

