5 de março de 2020

Responsável pela retomada do carnaval de rua de Porto Alegre, o Bloco Maria do Bairro faz seu desfile no dia 8 de março (domingo), das 16h às 21h, em frente ao Boteco do Paulista (R. Riachuelo, 230), Centro Histórico. O largo da Usina do Gasômetro, entre a Riachuelo e General Salustiano é o novo cenário da festa. A atração que chega a seu 14º ano traz a Banda do Bloco, liderada pelo carnavalesco Zeca Brito, além de convidados especiais que vão animar os foliões da capital. O repertório inclui clássicos do samba e marchinhas de carnaval e temas populares. Todos os eventos têm entrada franca. Maiores informações no link bit.ly/oblocomariadobairro.

Em reconhecimento de seu valor histórico, a Secretaria Municipal de Cultura decidiu incorporar o Bloco Maria do Bairro ao calendário oficial. Nascido na rua Sofia Veloso (Cidade Baixa), palco das apresentações do bloco por mais de uma década, e lar de seus integrantes, o Maria do Bairro desfila este ano no centro da cidade. O samba-enredo leva o título “O Carnaval é a nossa Casa, o Carnaval é a nossa Rua”. “O Maria do Bairro encontra um novo território este ano para construir sua subjetividade. Nós vamos levar a rua Sofia Veloso por vários cantos de Porto Alegre e lembrar dela sempre como o nosso berço, o espaço onde toda a simbologia e plasticidade do bloco nasceram”, promete. As atrizes Analu Bastos e Daisy Fornari assumem a ala das musas do bloco este ano.

Histórico do Bloco

O Bloco Maria do Bairro foi criado em 2007 por um grupo de foliões na rua Sofia Veloso, ávidos pelo retorno dos carnavais de rua. Em 2007 e 2008 foi o único bloco em atividade em Porto Alegre e deu origem, a partir de 2009, a um movimento popular que hoje já ultrapassa 50 blocos de rua por toda a cidade. A iniciativa carnavalesca mobiliza hoje, além de diversos representantes da classe artística da cidade (como cineastas, músicos, atores, artistas visuais, escritores), a comunidade do samba e moradores da Cidade Baixa e do interior do estado que não resistem às velhas marchinhas e ao samba no pé do mais tradicional bloco de rua de Porto Alegre.

