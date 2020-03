Acontece SPR conquista conta da Randon Implementos

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Randon Implementos, uma das gigantes do setor de transporte de cargas no Brasil e no mundo, passa a integrar o portfólio de clientes da SPR Foto: Marcio Campos Foto: Marcio Campos

Após iniciar 2020 com a reconquista da conta da catarinense Segware, líder em sistemas de monitoramento de segurança eletrônica no Brasil e na América Latina, a SPR engata outra conquista de peso: a conta da Randon Implementos, maior fabricante de reboques e semirreboques da América Latina e entre as maiores do mundo. A Randon S.A. Implementos e Participações faz parte das Empresas Randon, conglomerado de nove companhias com atuação global, focadas no setor de soluções para o transporte.

Feliz com a conquista, a SPR passa a ser responsável pela gestão de marca da divisão Implementos, com o uso de estratégia e criatividade aplicadas à comunicação on e off-line, gestão de social media e design. “Essa conquista tem grande significado para a SPR, pois trata-se da Randon Implementos, empresa líder e de grande prestígio tanto nacional como internacional. Por isso, o desafio será aportar estratégia e criatividade para que a marca gere cada vez mais valor ao se conectar com seus públicos”, enfatiza Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR. E complementa: “Estamos vivendo em um mundo em que são sinalizadas muitas e cada vez mais rápidas e complexas mudanças, então estaremos sempre com o dedo no pulso das tendências para estarmos à frente dos desafios do amanhã da Randon Implementos.”

A empresa fabrica, desde 1949, diferentes tipos de equipamentos entre semirreboques, reboques e carrocerias, nas modalidades graneleiro, carga seca, tanque, basculante, silo, frigorífico, canavieiro, florestal, sider e furgão, totalizando, em 2019, mais de 460 mil unidades produzidas. Também atua no segmento ferroviário desde 2004, fabricando vagões do tipo hopper, gôndola, tanque, carga geral, sider e plataforma, entre outros. Além da sede, em Caxias do Sul (RS), conta com unidades industriais nas cidades de Chapecó (SC), Araraquara (SP), Alvear (Argentina) e Callao (Peru), e com um sistema de complementação de linhas de produção com total sinergia entre as unidades, de modo a atender todos os mercados. Em 2019, inaugurou a Unidade de Reposição em Linhares (ES) e a Randon Triel-HT, em Erechim (RS). A companhia conta, ainda, com uma rede de distribuição composta por quase 200 pontos de atendimento no Brasil e no exterior.

