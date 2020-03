Acontece Caxias do Sul recebe nova turma do Curso Intensivo de Vinhos da ABS-RS

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Foto: Divulgação ABS

A segunda edição do Curso Intensivo de Vinhos de Caxias do Sul da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) começa na próxima terça-feira, 10 de março. Em cinco aulas, com 20 horas no total, o aluno terá acesso aos principais temas relacionados à degustação de vinhos, conhecendo sua história, os processos de vitivinicultura e vinificação, a relação entre vinho e saúde, os cuidados na guarda e armazenamento, montagem de cartas e adegas, bem como os fundamentos da harmonização. “Como lotamos a primeira turma rapidamente e ficamos com uma lista de espera, abrimos nosso calendário para promover um novo curso intensivo em Caxias, em parceria com a Boccati”, afirma o presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Jr.

As aulas são ministradas por professores da associação, com experiência em nível nacional e internacional. “Este é um curso especialmente formulado para apreciadores de vinhos que desejam ampliar seus conhecimentos”, afirma o diretor de ensino da ABS-RS, Júlio Cesar Kunz. São degustados 18 rótulos nas 20 horas de aula, praticamente um vinho por hora. Depois da abertura no dia 10, as aulas seguem nas próximas terças (17, 24, 31 de março e 7 de abril), sempre na Boccati, no horário das 18h30 às 22h30.

Interessados devem acessar o site www.absrs.com.br ou entrar em contato pelo e-mail contato@absrs.com.br.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário