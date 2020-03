Acontece Seguro viagem é fundamental para cobrir despesas médicas no exterior

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Com o avanço do Novo Coronavírus, especialista recomenda precaução nas viagens marcadas Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Além da China, 63 países em todo o mundo já possuem casos confirmados de infecção por coronavírus. O dado mais recente foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que elevou para “muito alto” o risco mundial da epidemia de Covid-19, a infecção causada pelo novo coronavírus. O Brasil integra essa lista de países com dois casos registrados até o momento.

Países de destinos populares entre os brasileiros, como Itália, França e Estados Unidos, são alguns dos exemplos de locais com casos confirmados da doença. Quem tem viagem marcada para esses países enfrenta uma dúvida: é seguro viajar agora?

Para quem não tem como adiar o embarque, de acordo com o especialista em educação e carreira do exterior e proprietário da agência de intercâmbio IE Canoas, Branco Krieger, a recomendação da contratação de um seguro viagem está sendo cada vez mais reforçada. “Se antes o seguro era fundamental, hoje ele é indispensável. Mas é preciso atenção na hora da contratação: nem todo o seguro vai cobrir atendimento em caso de infecção por coronavírus”.

Antes de contratar um seguro viagem, é necessário prestar atenção na descrição da cobertura. O contrato precisa ser analisado ponto a ponto. Para isso, pode ser necessário o auxílio de especialistas. “Atualmente, há apenas uma seguradora que se manifestou sobre essa cobertura para epidemias como a do coronavírus. A apólice garante os primeiros cuidados médicos emergenciais em casos suspeitos. Caso seja confirmado o contágio, as autoridades locais do destino da viagem devem assumir os cuidados”, explica Branco.

O especialista ainda lembra que, em outros países, não há um sistema de saúde equivalente ao SUS (Sistema Único de Saúde) do Brasil. “Ao sentir um mínimo sintoma, você deve procurar atendimento imediatamente. O que acontece é que, sem o seguro, você terá que optar por um atendimento particular. São cifras que podem alcançar cerca de 30 mil dólares em alguns países”, finaliza.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário