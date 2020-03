Acontece Ignácio Valentim Neis acaba de lançar “Leis Dinâmicas da Memória Poderosa”

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

O autor traz as técnicas mais avançadas de como aprender e memorizar, cuja eficácia foi comprovada pelos maiores e mais renomados neurocientistas, psicopedagogos e mestres da atualidade Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Ignácio Valentim Neis acaba de lançar “Leis Dinâmicas da Memória Poderosa”. Mais do que um livro, a obra constitui um curso completo sobre o desenvolvimento e plena utilização do poder infinito da mente para a aprendizagem e para a memorização.

A obra, pela primeira vez, apresenta a influência do Poder do Estado para os Estudos e o uso das leis dos Doze Poderes da Mente para a memória poderosa. Traz as técnicas mais avançadas de como aprender e memorizar, cuja eficácia foi comprovada pelos maiores e mais renomados neurocientistas, psicopedagogos e mestres da atualidade. Apresenta as Leis Psicológicas, Mentais, Espirituais e Metafísicas para a expansão da memória e do poder infinito de sua mente e as Ferramentas Ocultas para o Sucesso nos estudos. Inclui as técnicas vitoriosas de memorização.

A Editora é a Expandir Centro de Realização pessoal Eireli, em Porto Alegre.

O autor

Ignácio Valentim Neis é professor, absolutamente recordista, que mais ministrou e ministra cursos de Memorização, Neurolinguística e Estratégias Vitoriosas de Estudo em todo o Brasil. Atuando desde 1972 nas principais Capitais e cidades brasileiras, em Universidades, Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, em Tribunais, em Órgãos Legislativos, Centros de Cultura, SENAC, Cursos e Instituições, Federações, Sindicatos, Associações Comerciais e Industriais e empresas em geral.

