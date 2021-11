Geral Animal marinho letal é encontrado em praia de Búzios, no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

As caravelas-do-mar são coloridas e perigosas, vivem em colônias flutuantes e podem ser confundidas com as águas-vivas. (Foto: Reprodução)

Uma caravela-portuguesa foi encontrada na Praia de Geribá na manhã do último sábado (13), em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janerio. Segundo a Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, o animal é perigoso e pode ser confundido com uma a água-viva. As caravelas-do-mar (Physalia physalis), vivem em colônias flutuantes e pertencem ao filo Cnidária.

O município pede aos banhistas que não se aproximem ao se depararem com este tipo de espécie. A caravela-portuguesa pode ser letal, tem tentáculos que provocam queimaduras, em casos mais grave, podem causar choque anafilático.

“As caravelas-do-mar (Physalia physalis) são coloridas e perigosas, vivem em colônias flutuantes, pertencem ao filo Cnidaria e podem ser confundidas com outra integrante do grupo: as águas-vivas. Caso qualquer banhista aviste um animal como este, não chegue perto, mantenha distância. A caravela-portuguesa pode ser letal, pois tem os tentáculos muito grande provocando queimaduras, em casos mais grave, pode causar choque anafilático. Além de soltar uma toxina paralisante, que continua ativa mesmo fora d’água”, informou a prefeitura.

Ataque de tubarão

Em outro caso, ocorrido no litoral de São Paulo, um menino de 11 anos foi ferido por um tubarão na tarde desta segunda-feira (15), em Ilha Comprida, enquanto estava no mar, segundo confirmado pela prefeitura. Ele foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e levou pontos na perna.

O incidente ocorreu por volta das 12h, na Praia do Boqueirão. Segundo a prefeitura, o tubarão era da espécie cação. A criança estava no mar, brincando com alguns familiares, quando viu o tubarão na direção de sua perna.

A criança mora no interior de São Paulo, e estava na cidade a passeio, visitando o pai, que mora em Ilha Comprida. Apesar do susto, o menino foi socorrido à unidade de saúde, levou pontos na perna e passa bem.

Em nota, a prefeitura afirmou que um cardume de cações, em deslocamento do Sul para o Leste do país, esbarrou na criança e a feriu, causando uma lesão sem gravidade na perna esquerda, segundo informação do sargento Nunes, do Corpo de Bombeiros, que acompanhou a ocorrência.

De acordo com a administração, a criança foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento, levou pontos na coxa esquerda e está bem. Segundo a prefeitura, o sargento Nunes informou que não houve evidência de ataque, nem marca de mordida.

Para o sargento, o cardume estava em deslocamento na zona de arrebentação de ondas – o que não é normal –, pode ter se assustado com o movimento de banhistas e esbarrado na criança, causando o ferimento. Geralmente, segundo o bombeiro, os cardumes se deslocam em áreas mais profundas. Pelo deslocamento ter sido rápido, não houve interdição ou ação preventiva nas praias. As informações são do portal de notícias G1.

