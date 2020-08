Ações tiveram início no dia 17 de julho e têm previsão de término no dia 26 de agosto. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

A rua Anita Garibaldi, no bairro Mont’Serrat, está bloqueada entre a avenida Cel. Lucas de Oliveira e rua Dr. Freire Alemão. O bloqueio, que deve seguir até a próxima segunda-feira (24), é necessário para dar prosseguimento à reconstrução de trecho da rede de drenagem da via, pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que o desvio ocorre pela avenida Cel. Lucas de Oliveira, rua Eudoro Berlink, rua Dr. Freire Alemão e retorno para Anita. Agentes monitoram o trânsito no local para orientar e alertar sobre os motoristas.

O Dmae está substituindo 58 metros da rede de 80 centímetros de diâmetro. As ações tiveram início no dia 17 de julho e tem previsão de término no dia 26 de agosto, a depender das condições climáticas, com aplicação prevista de R$ 162 mil. Devido a danos na canalização pluvial, o local apresentava erosões e buracos na calçada. Para desviar, ainda, de árvores de grande porte e impedir riscos estruturais às edificações, foi necessário modificar o traçado da rede, contemplando uma nova travessia na Anita Garilbaldi, seguindo pelo lado par do passeio público até o desague na esquina com a rua Dr. Freire Alemão.

Reconstruções

O contrato de reconstruções pluviais teve início em março de 2018, sob a gestão da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e, hoje, está sob a responsabilidade do Dmae. Tem o objetivo de realizar ações pontuais, que vão além da limpeza ou pequenos reparos, como é o caso da substituição de um trecho de rede pluvial. Desde o início do contrato até o momento, 157 intervenções foram concluídas pelas equipes contratadas e outras sete estão em andamento.