Celebridades Anitta diz que gostaria de estar confinada no “BBB 20″para fugir do inferno do coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

De férias nas Ilhas Maldivas, cantora brinca que vai se inscrever no próximo "BBB" para ficar protegida Foto: Reprodução/Instagram De férias nas Ilhas Maldivas, cantora brinca que vai se inscrever no próximo "BBB" para ficar protegida. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

De férias nas Ilhas Maldivas, Anitta, 26, afirmou na quinta-feira (12) que gostaria de estar confinada no BBB 20 (Big Brother Brasil 20″, da TV Globo, para fugir do inferno do coronavírus.

“Porque eles não sabem dessa história de coronavírus, eles não estão vivendo esse inferno que todo mundo está fazendo a gente viver: o tempo inteiro falando disso, botando medo nos outros. Os participantes do BBB estão lá, não estão sabendo que isso está acontecendo, não estão recebendo essas 700 mensagens que a gente está recebendo. Mal sabem eles que quando entraram estavam se livrando desse estresse”, disse ela, em uma série de vídeos postados no Stories do seu Instagram.

Na sequência, a cantora começou a imaginar um cenário de filme de ficção científica, em que toda a população é dizimada pela doença, e só sobram no mundo os brothers.

“Já pensou acaba todo mundo e só fica o povo que foi para o BBB? Como é que eles iam descobrir? Começa a parar de entrar no ar, de receber comida. Vão ficar pensando: o que aconteceu? Iam ficar pensando que é um teste”, afirmou.

Na sequência da história, que ela mesma definiu como uma “viagem”, Anitta disse que não teria nem internet para os brothers pesquisarem sobre o que aconteceu. Eles teriam que procurar jornais nas ruas para conseguir entender o que era a doença

“E iam ter que repovoar o mundão”, disse. Diante desse quadro apocalíptico, a cantora brincou que vai se inscrever para o próximo BBB para garantir a sua sobrevivência. “Porque do jeito que o mundo está, o próximo BBB vai ser um negócio que todo o mundo vira zumbi. Eu vou estar lá dentro protegida. Mal sabem eles desse babado”, disse.

