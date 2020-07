Celebridades Anitta e Lucas Omulek posam abraçados em jantar na Croácia

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

Cantora está viajando pela Croácia com amigos Foto: Divulgação/Colcci Cantora está viajando pela Croácia com amigos. (Foto: Divulgação/Colcci) Foto: Divulgação/Colcci

Anitta, que está viajando pela Croácia com amigos, posou agarradinha com Lucas Omulek, artista plástico que é apontado como novo affair da cantora do hit “Vai, Malandra”, durante um jantar com amigos na cidade Hvar, na noite deste sábado (25).

De vestidão longo, ela fez biquinho para a foto, e em uma série de vídeos no Stories do Instagram, mostrou Lucas e amigos como Lary Bottino em seu quarto de hotel, vendo a segunda temporada de sua série, Vai, Anitta.

Bem-humorada, Larissa brincou falando que as amigas, entre elas Lary e Lili Am, estavam chorando, mas que ela analisou com olhos técnicos, explicando que precisava fazer ajustes.

“Uma perfeição total”, brincou o artista plástico. “Lucas, ele é francês, mas ele fala português porque a mãe dele é brasileira. Mas tem muita coisa que ele não sabia, palavras que ele aprende aqui com a gente. Mas também gostou”, disse Anitta. “Gostou muito”, garantiu Lucas.

A assessoria de Anitta explicou, no começo da semana, a razão da viagem da artista. “Anitta realizará uma quarentena obrigatória de 14 dias (por estar partindo do Brasil), antes de partir para outro país [também da UE], com objetivos profissionais”, informava o comunicado. Da Croácia, Anitta irá para a Itália, onde tem uma agenda de compromissos e, de lá, viajará para os Estados Unidos.

