Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

"Sempre vou te amar", disse Ryan Dorsey, pai do único filho da atriz. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-marido de Naya Rivera, que morreu aos 33 anos durante um passeio de barco em um lago da Califórnia, Ryan Dorsey falou pela primeira sobre a perda da atriz. Em um post no Instagram, ilustrado por uma foto dela com o filho do casal, Josey, de 4 anos, que estava com a mãe quando ela se afogou, o ator disse que a vida não é justa e agradeceu ao tempo em que ficou casado com a estrela de “Glee”. “Nós sentimos falta de você. Nós sempre amaremos você. Te amo, Meep”, afirmou ele neste sábado (25), no Instagram.

“Isso tudo é tão injusto… Não há palavras suficientes para expressar o buraco deixado no coração de todos. Não acredito que isso é a vida agora. Não sei se vou acreditar. Você estava aqui… Estávamos lá os fundos nadando com Josey no dia anterior. A vida simplesmente não é justa. Não sei o que dizer…”, desabafou Ryan, de 37 anos.

Ele e Naya se conheceram em 2011 e formalizaram a união em 2014. O casal se separou em 2017, depois da atriz ser presa e pagar fiança, acusada de agressão doméstica. O divórcio deles foi finalizado no ano seguinte.

Naya desapareceu no dia 8 de julho, durante um passeio de barco com Josey, no Lago Piru, no condado de Ventura, na Califórnia. Quando os dois não retornaram para devolver a embarcação alugada, um empregado da empresa saiu à procura de mãe e filho. O garotinho foi encontrado dormindo no barco, vestindo um colete salva-vidas, enquanto o de Naya, assim como sua bolsa e documentos, estavam no chão.

À polícia, Josey contou que ele e mãe estavam nadando e que ela chegou a tirá-lo da água antes de desaparecer. “Seu filho descreveu ser levantado para cima do barco por Naya, que o empurrou para o deque pelos fundos do barco. Ele disse aos investigadores que olhou para trás e a viu desaparecer na água”, contou o xerife de Ventura, Bill Ayub.

O corpo de Naya foi encontrado na manhã do dia 13 de julho, perto de onde o barco foi achado à deriva com Josey.

