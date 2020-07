Magazine Kanye West pede desculpas a Kim Kardashian: “Sei que te machuquei”

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Em crise, rapper tinha feito ataques à mulher no Twitter. (Foto: Reprodução)

Kanye West usou seu Twitter para se desculpar publicamente com Kim Kardashian, sua mulher, após uma série de desabafos na rede social em que atacou a socialite e sua família. “Gostaria de me desculpar com minha esposa Kim por ter ido a público com algo que era um assunto particular. Eu não a ajudei como ela me ajudou”, disse ele, neste sábado (25), se referindo aos Stories no Instagram em que a estrela pediu compaixão e empatia para com o marido, que sofre de Transtorno Bipolar.

“A Kim quero dizer que sei que te machuquei. Por favor me perdoe. Obrigado por sempre estar comigo”, afirmou o rapper na rede social, em um tuíte que logo viralizou. Em crise, Kanye passou a semana compartilhado informações pessoais da família e depois apagando alguns dos posts.

Entre outras coisas, ele disse que tenta se separar de Kim há dois anos e que ela está tentando interná-lo. O rapper também atacou a sogra, Kris Jenner, a quem chamou de “Kris Jong-Un”, comparando-a com o ditador norte-coreano Kim Jong-un e chamando de supremacista branca. Kanye, que quer concorrer à Presidência americana nas próximas eleições, ainda disse que o filme “Corra!”, onde um homem negro é vítima de uma família branca, é sobre ele.

Kim, por sua vez, usou suas redes sociais para fazer um alerta sobre saúde mental. “Nós, como sociedade, falamos em dar graça à questão da saúde mental como um todo, mas também devemos dar às pessoas que vivem com ela nos momentos em que mais precisam. Peço gentilmente que a mídia e o público nos deem a compaixão e empatia necessárias para que possamos superar isso”, pediu ela.

