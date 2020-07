Magazine Peter Green, um dos fundadores do Fleetwood Mac, morre aos 73 anos

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Peter Green, co-fundador do Fleetwood Mac, morreu aos 73 anos. Segundo a NME, a informação foi confirmada pela escritório de advocacia Swan Turton, que representa a família do músico.

“É com muita tristeza que a família do Peter Green anuncia a morte dele neste fim de semana, tranquilamente enquanto dormia. Um pronunciamento adicional será fornecido nos próximos dias”, disse os representantes para a BBC.

De acordo com a Rolling Stone EUA, Green começou a ganhar destaque no mundo da música após substituir Eric Clapton na banda John Mayall & the Bluesbreakers, em 1965.

Ao lado de Mick Fleetwood – que também fazia parte do Bluesbreakers, o músico fundou o Fleetwood Mac em 1967 e gravou os três primeiros discos da banda: o álbum homônimo do grupo, Mr. Wonderful e Then Play On, segundo a Pitchfork.

Green deixou a banda três anos mais tarde para cuidar da saúde mental e após alguns anos foi diagnosticado com esquizofrenia.

Em 1998, o artista foi escolhido para o Hall da Fama junto com os outros integrantes da banda de rock, Fleetwood, Christine McVie, Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, John McVie, Danny Kirwan e Jeremy Spencer.

Segundo a Pitchfork , o lendário B.B. King descreveu o músico como “o único guitarrista branco que causa arrepios”.

No mês de fevereiro deste ano, o legado de Green e do Fleetwood Mac foi homenageado pelos ex-colegas de banda, David Gilmour, do Pink Floyd, Billy Gibbons, Jonny Lang e Andy Fairweather Low no London Palladium.

