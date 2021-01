Variedades Anitta faz show de Ano Novo na Times Square, em Nova York

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Anitta foi convidada pela Univision, canal americano voltado pela público latino. Foto: Reprodução/Instagram Anitta foi convidada pela Univision, canal americano voltado pela público latino. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A cantora brasileira Anitta participou do Réveillon da Times Squares, convidada pela Univision, canal americano voltado pela público latino para fazer parte do especial ¡Feliz 2021!, fazendo parte de um line-up estrelado do Réveillon de Nova York.

A artista se apresentou momentos antes da virada para 2021, e cantou hits de sua carreira, como “Me Gusta”, “Downtown”, “Vai, Malandra” e “Bola Rebola”.

As redes sociais da Times Square transmitiram o evento, além da própria Univision e sites que transmitem o evento, porém alguns bloqueavam o acesso fora dos Estados Unidos.

LIVE FROM TIMES SQUARE: Times Square #NewYearsEve 2021 is just getting started. Stay tuned for performances, special guests, and our countdown to the #BallDrop and more! https://t.co/92RB96OQJg

https://t.co/NANuhneq5d — Times Square (@TimesSquareNYC) December 31, 2020

Além de Anitta, foram convidados para o show Gloria Gaynor, Greeicy, Mike Bahía, Cali y El Dandee, Camilo, Carmen DeLeon, Chesca, Joss Favela, Kany García, Matisse, Joey Montana, Natalia Jiménez, Llane, Pitizion, Chiquis Rivera, Ivy Queen, Manuel Turizo e Yennis.

Upgrade

A cantora contou, na quarta-feira (30), nos stories do Facebook, que recebeu um “upgrade” de quarto no hotel onde está hospedada em Nova York. Para mostrar o quanto o tamanho aumentou, a cantora começa a correr pelo quarto.

“Estou eu vivendo minha vida aqui e ‘tals’ no hotel e aí o manager do hotel descobriu que eu estava aqui. Ele adorou e quis me agradar e agora dá para gente correr a meia maratona no hotel”, explicou a cantora.

Anitta também mostrou na terça-feira (29) o look do dia, um casaco da Gucci de R$ 22 mil e um suéter com o logo de Lewis Hamilton de R$ 880.

