Saiba como assistir à apresentação de Anitta no Réveillon de Nova York

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Anitta está em Nova York para show na virada do ano na Times Square. Foto: Reprodução/Instagram

A cantora brasileira Anitta foi convidada pela Univision, canal americano voltado pela público latino para fazer parte do especial ¡Feliz 2021!, fazendo parte de um line-up estrelado do Réveillon de Nova York. Para assistir à apresentação, é preciso ficar ligado nas redes sociais da Times Square, da própria Univision e de sites que transmitem o evento. Mas pode ser preciso usar alguns recursos, pois há sites que bloqueiam o acesso fora dos Estados Unidos.

Além de Anitta, participam do show Gloria Gaynor, Greeicy, Mike Bahía, Cali y El Dandee, Camilo, Carmen DeLeon, Chesca, Joss Favela, Kany García, Matisse, Joey Montana, Natalia Jiménez, Llane, Pitizion, Chiquis Rivera, Ivy Queen, Manuel Turizo e Yennis. Anitta deve se apresentar por cerca de 10 minutos, às 22h15 (00h15 no horário de Brasília).

Como assistir

A Univision tem um app para smartphones e também streaming, mas essas páginas são bloqueadas para o Brasil. O que é possível fazer é usar uma ferramenta de VPN, que muda a localização do IP e faz com que a pessoa pareça estar nos Estados Unidos, permitindo o acesso.

Também há outras opções de stream não oficiais, mas há sempre o risco de um link malicioso, por isso é importante ter cuidado com o que acessar.

Alguns sites irão passar o evento da Times Square, mas como essa será uma apresentação especial para Univision, não é certo que a apresentação de Anitta vá aparacer.

É possível tentar assistir pelos sites TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc e TimesSquareBall.net. Da mesma forma, haverá transmissões no Twitter e no Facebook da Times Square.

Upgrade

A cantora contou, na quarta-feira (30), nos stories do Facebook, que recebeu um “upgrade” de quarto no hotel onde está hospedada em Nova York. Para mostrar o quanto o tamanho aumentou, a cantora começa a correr pelo quarto.

“Estou eu vivendo minha vida aqui e ‘tals’ no hotel e aí o manager do hotel descobriu que eu estava aqui. Ele adorou e quis me agradar e agora dá para gente correr a meia maratona no hotel”, explicou a cantora.

Anitta também mostrou na terça-feira (29) o look do dia, um casaco da Gucci de R$ 22 mil e um suéter com o logo de Lewis Hamilton de R$ 880.

