Após a divulgação da informação e que o jogador Neymar promoveria uma festa de cinco dias em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, o jogador do PSG postou em seu Instagram, na quinta-feira (31), que estava reunido com amigos e familiares em sua mansão. Ele disse, no entanto, que não seria um evento para 500 pessoas, conforme noticiado, mas as fotos também mostram que não eram poucos os convidados esperados.

O jogador postou fotos e vídeos brincando com a informação, que teve repercussão internacional, de que teria convidado 500 pessoas para a festa de réveillon. Com a chuva de críticas, o número teria caído para 150.

“Distanciamento social OK, Testes OK, Família e Amigos OK, 500 convidados negativo”, escreveu o jogador entre textos e emojis em seu Instagram Stories.

Ele ainda publicou um vídeo nas redes sociais no qual faz um teste de coronavírus. Na descrição, o atacante brinca dizendo que o exame é o seu “quinquagésimo teste”.

Neymar postou também diversos vídeos da decoração para a festa de réveillon, mostrando uma enorme mesa de jantar.

“Decoração maravilhosa, jantarzinho de casa com distanciamento entre uma cadeira e outra e não é para 500 pessoas, tá?”, disse, rindo.

Na legenda do vídeo, escreveu: “Todos aqui para sermos felizes, depois de um longo e difícil ano! Nós merecemos celebrar as nossas vidas! Momentos únicos ficarão eternos em nossa memória”.

Sua assessoria, no entanto, divulgou que Neymar passaria a virada em Balneário Camburiú, em Santa Catarina. Ele chegou a postar uma foto na cidade. “Resenha com os bródi”, disse o jogador ao passar o dia no local, onde foi fotografado e filmado curtindo o mar em um iate na Praia Caixa D’aço, e acompanhou um torneio de pôquer online.

