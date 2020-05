Mundo Antecipada a proibição da entrada nos Estados Unidos de passageiros vindos do Brasil

A partir desta quarta-feira, passageiros vindos do Brasil não entrarão nos EUA. (Foto: EFE)

A Casa Branca antecipou nesta segunda-feira (25), em dois dias, as restrições de viagens do Brasil aos Estados Unidos, anunciadas depois que o país tornou-se o segundo maior foco de crise do coronavírus no mundo. Antes, a medida entraria em vigor às 23h59min (horário de Nova York) desta quinta-feira (28). Agora, entra em vigor às 23h59min desta terça-feira (26), segundo comunicado da Casa Branca.

O documento não deu uma razão para a alteração. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que supervisiona assuntos de imigração, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Donald Trump já havia proibido viagens de Europa e China. O Brasil, porém, é o único país da América do Sul a sofrer esse tipo de restrição.

A proibição de viajar foi um baque para o presidente Jair Bolsonaro, que tem seguido o exemplo do presidente dos Estados Unidos ao abordar a pandemia, combatendo pedidos por distanciamento social e promovendo medicamentos não comprovados.

No domingo, a Casa Branca disse que as restrições ajudariam a garantir que estrangeiros não trouxessem infecções adicionais para os Estados Unidos, mas que não se aplicariam aos fluxos de comércio entre os dois países.

O conselheiro de segurança nacional do presidente norte-americano, Robert O’Brien, disse no domingo que as medidas são necessárias para proteger o povo americano e esperar que sejam temporárias. Os Estados Unidos têm o maior número de casos de covid-19 no mundo.

Os Estados Unidos já tinham proibido a entrada de pessoas provenientes de outros países devido à pandemia de coronavírus: da China (excluindo Hong Kong e Macau), do Irã, de países europeus membros da zona Schengen, do Reino Unido e da Irlanda.

Medida vale para todos, menos norte-americanos

A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, disse em comunicado que a medida afeta pessoas que estiveram no Brasil 14 dias antes de tentarem entrar em território americano, mas “não se aplica ao fluxo de comércio entre os Estados Unidos e o Brasil”.

A proibição não afeta cidadãos americanos e residentes permanentes legais nos Estados Unidos, assim como outros que atendam a algumas das exceções previstas pelo governo de Donald Trump.

No Brasil

O Brasil proíbe a entrada de estrangeiros no país em viagens de avião desde março, e uma portaria da última sexta-feira proíbe a entrada de estrangeiros também por via terrestre ou transporte aquaviário. A medida já valia para norte-americanos e incluía exceções, como quem tem moradia permanente no país ou quem está em missão de organismo internacional.

