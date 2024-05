Rio Grande do Sul Antenas de internet via satélite, doadas por Elon Musk, chegam ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Os equipamentos incluem serviço de dados ilimitado. (Foto: Pablo Reis/Ascom SPGG)

O governo do Rio Grande do Sul informou que as mil antenas de internet via satélite da Starlink, doadas pelo empresário Elon Musk, chegaram à base aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no início da noite do último sábado (11).

As antenas possuem serviço ilimitado de dados que não serão cobrados. Segundo nota do governo gaúcho, as antenas ajudarão a “restabelecer a comunicação nos principais pontos da Defesa Civil, da Segurança Pública, em unidades de saúde, escolas e serviços públicos essenciais durante o período que perdurar a calamidade”.

Dificuldades de conexão com a internet em diversas regiões do Estado têm dificultado a localização de pessoas feridas e desabrigadas. Em vista disso, Musk havia anunciado na última quinta-feira (9) a doação dos equipamentos da Starlink, que operam via satélite, diferentemente das demais operadoras que atuam no Estado, o que pode contribuir para as ações de socorro.

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) publicou nas redes sociais, no final da tarde do último domingo (12), um vídeo que gravou na base aérea de Canoas informando que haviam chegado apenas 550 antenas, mas que em breve o restante dos equipamentos será entregue.

Segundo o parlamentar, a intermediação da doação foi feita inicialmente pela assessoria do deputado Gustavo Gayer (PL-GO) e pelo deputado Fábio Faria (PP-RN) e, depois, passou a ser conduzida pelo governo gaúcho.

O deputado aproveitou para agradecer ao empresário que doou os equipamentos. “Cumprindo com a palavra Elon Musk, atendendo a pedidos de milhares e milhares de brasileiros que, pelo X e outras redes sociais, pediram a Elon Musk esse reforço na nossa internet, na nossa conectividade”, disse van Hattem.

Após o anúncio do empresário, o governador do Rio Grande doSul, Eduardo Leite, publicou uma mensagem de agradecimento a Musk.

“Muito obrigado, Elon Musk, pela doação de 1.000 antenas de internet via satélite Starlink. Como os equipamentos virão com os serviços de dados incluídos durante todo o período de calamidade, serão de extrema utilidade neste período de reconstrução do nosso Estado!”, disse Leite.

Chuvas no RS

Chegou a 147 o número de pessoas mortas em decorrência das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde 29 de abril. O balanço mais recente da Defesa Civil, divulgado na noite dessa segunda-feira (13), mostra que o número dos 497 municípios gaúchos, 450 foram afetados, mais de 90% da totalidade.

Segundo o relatório, o Estado contabiliza 806 feridos e 127 desaparecidos. Mais de 2,12 milhões de pessoas foram afetadas. Dessas, mais de 615 mil tiveram que deixar suas casas.

