Bem-Estar Anvisa alerta para falsificação de remédios brasileiros no exterior

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A agência reguladora não informou em que tipo de tratamento teriam sido utilizados os medicamentos. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil A agência reguladora não informou em que tipo de tratamento teriam sido utilizados os medicamentos. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou nesta quarta-feira (14) que recebeu do Lafepe (Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco) um comunicado sobre a utilização indevida no exterior da marca da empresa nas embalagens de dois medicamentos. Os produtos são o venatox e o enzelua 160 mg.

“Além de não serem fabricados pelo Lafepe, esses medicamentos não possuem registro na Anvisa, tratando-se de um caso inequívoco de falsificação”, afirmou a agência reguladora.

De acordo com a Anvisa, não há nenhuma evidência de comercialização desses produtos falsificados no Brasil. A agência reguladora não informou em que tipo de tratamento teriam sido utilizados os medicamentos.

O informe foi divulgado para alertar população e distribuidores de medicamentos sobre a falsificação. Caso os remédios sejam encontrados, a Anvisa pede que o consumidor entre em contato para realizar denúncia junto à Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária para a adoção das medidas cabíveis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar