Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Condenado na Operação Lava-Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, na manhã nesta quinta-feira (23), que é preciso aderir ao “fora, Bolsonaro!”. A declaração foi dada após a decisão do diretório nacional do PT, tomada na noite de quarta-feira (22), de passar a defender a saída do presidente da República do cargo.

“É preciso começar o ‘fora, Bolsonaro!’ porque não é possível a gente permitir que ele destrua a democracia. As instituições já deveriam ter reagido. A única coisa que o Bolsonaro não faz é dizer onde está o Queiroz e quem mandou matar a Marielle. Ele não responde nada”, declarou o ex-presidente.

“A verdade é que o Bolsonaro não tinha condições de governar o Brasil em tempos de normalidade, quanto mais nessa crise. O problema do Bolsonaro é que ele não pensa em governar o País. Ele transformou os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e do Nordeste em inimigos só porque o contrariam”, afirmou. As declarações do petista foram dadas a uma rádio do Ceará e reproduzidas no seu Twitter.

A cúpula do PT divulgou uma nota defendendo o “fora, Bolsonaro!”. O texto não detalha qual será a estratégia adotada, mas integrantes do partido veem três caminhos: impeachment por crime de responsabilidade, cassação por crime comum ou cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por crime eleitoral.

Após passar 580 dias preso em Curitiba (PR), Lula foi solto no início de novembro do ano passado, beneficiado por um novo entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) segundo o qual a prisão de condenados somente deve ocorrer após o fim de todos os recursos. O petista, porém, segue enquadrado na Lei da Ficha Limpa, impedido de disputar eleições.

