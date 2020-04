Rio Grande do Sul CCR ViaSul distribui janta aos caminhoneiros na Freeway

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Ação é promovida em parceria com a rede SIM Foto: Divulgação Ação é promovida em parceria com a rede SIM. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A concessionária CCR ViaSul, que administra a Freeway, disponibiliza, a partir desta quinta-feira (23), alimentação para os caminhoneiros também à noite, período em que o número de estabelecimentos abertos é reduzido e os profissionais encontram mais dificuldades para fazer as suas refeições.

Em parceria com a rede SIM, no quilômetro 69 da rodovia, em Gravataí, no sentido litoral-Capital, serão distribuídas, diariamente, marmitas quentinhas. Preparadas na hora, as refeições podem ser retiradas entre as 17h30min e as 19h.

Além da janta, a concessionária já oferece almoço no quilômetro 80, sentido Capital-litoral. Em pouco mais de duas semanas, foram entregues mais de 1,3 mil refeições aos caminhoneiros.

A CCR ViaSul destaca, ainda, que segue com a distribuição de kits com itens de alimentação e higiene em quatro postos nas BRs 101 e 386 e na Freeway. Aproximadamente 5 mil kits já foram entregues.

As iniciativas fazem parte das ações de enfrentamento à crise provocada pelo coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul