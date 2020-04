Polícia Mais de cinco toneladas de drogas já foram apreendidas nas rodovias federais gaúchas desde o início deste ano

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Nesta quinta, foram apreendidos 200 quilos de maconha na BR-101, em Osório Foto: PRF/Divulgação Nesta quinta, foram apreendidos 200 quilos de maconha na BR-101, em Osório. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) já apreendeu, desde o início deste ano, quase cinco toneladas e meia de drogas nas rodovias federais gaúchas.

A última grande apreensão ocorreu no final da manhã desta quinta-feira (23), quando foram encontrados 200 quilos de maconha em um carro na BR-101, em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O motorista do veículo foi preso.

Quando os policiais rodoviários abordaram o traficante, perceberam que havia grande quantidade da droga em cima do banco do carro. O motorista, com antecedentes criminais por homicídio, ameaça e lesão corporal, afirmou que trazia a maconha de Santa Catarina para revendê-la em Porto Alegre.

