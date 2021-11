Política Ao lado de João Doria, Arthur Virgílio prega “desbolsonarização” do PSDB após as prévias do partido

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

O governador de São Paulo, João Doria, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio disputam as prévias do partido. (Foto: Reprodução)

O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, que disputa as prévias do PSDB para a escolha do candidato a presidente da República pela sigla, defendeu nesta terça-feira (23) a “desbolsonarização” do partido. Virgílio deu a declaração durante entrevista ao lado de um dos adversários na prévia, o governador de São Paulo, João Doria.

No Congresso, deputados do PSDB já votaram a favor de projetos de interesse do governo Bolsonaro. Na votação da PEC dos Precatórios, por exemplo, a maioria da bancada apoiou a proposta, contestada pela oposição. No primeiro turno, 22 deputados do PSDB votaram a favor da PEC e 6 contra. No segundo turno, foram 21 votos a favor e 11 contra.

Doria e o outro concorrente de Virgílio nas prévias, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apoiaram Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial de 2018.

“Eu não vou nunca abrir mão da luta pela desbolsonarização deste partido. Este partido nasceu com a vocação de mudar e não se muda atrelando o partido, ou grande parte dele, aos erros, tolices praticadas por um governo que, enquanto não acabar, eu não durmo com tranquilidade. As coisas estão muito complicadas. Na Amazônia, na questão do emprego, sinto que temos um desgoverno. As nossas intenções são as melhores possíveis no sentido de unidade, de união. Eu vim aqui hoje com o espírito de não falar mal de ninguém. A não ser que me perguntem”, declarou o ex-prefeito.

Durante a entrevista, João Doria, que no segundo turno da eleição de 2018 fez campanha com a mensagem “Bolsodoria”, disse que “quer ficar distante dos extremos”.

“Eu não votei no Fernando Haddad, eu venci o Fernando Haddad. Eu adoro o Arthur Virgílio, mas jamais votaria no PT, assim como venci o PT duas vezes. Assim como no bolsonarismo. A decepção, [Bolsonaro é] alguém que traiu o voto de milhões de brasileiros. E hoje se tornou um genocida, um negacionista, além de um incompetente e um formulador de rachadinha. Quero estar distante dos que formulam e advogam rachadinha e dos que formulam e advogam mensalão e petrolão”, declarou Doria.

Prévias

O PSDB tenta concluir até o próximo domingo o processo das prévias, suspenso no último domingo (21) em razão de um problema técnico no aplicativo de votação, que impediu os votos da maioria dos filiados.

A ferramenta inicialmente contratada pela legenda, desenvolvida pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apresentou falhas e instabilidade, o que levou à suspensão da votação. Tucanos estimam que somente 8%, dos quase 44 mil votantes, conseguiram confirmar o voto.

Nesta terça, sócios da empresa RelataSoft se reuniram com representantes das três campanhas e fecharam um contrato que abrange desde a fase de testes até a conclusão da votação. Está prevista para a noite desta terça a realização de uma fase de “ataques” para checar as vulnerabilidades da ferramenta. Não foi descartada a hipótese de se contratar uma outra empresa.

Os candidatos João Doria e Arthur Virgilio declararam, durante a entrevista, apoio à decisão de Bruno Araújo de buscar outra empresa para concluir o processo das prévias.

João Doria

Na entrevista desta terça-feira, João Doria disse respeitar o principal adversário na disputa, o governador gaúcho Eduardo Leite.

O governador de São Paulo tentou adotar um tom mais ameno em comparação com o dos últimos dias entre os candidatos.

Em várias oportunidades, Doria disse respeitar o gaúcho e afirmou que o “diálogo” entre os candidatos fará com que o vencedor das prévias tenha viabilidade eleitoral como terceira via nas eleições de 2022.

“O PSDB não é partido de um dono, onde um manda e os outros obedecem. Nós respeitamos o Eduardo Leite. Ele não é nosso inimigo. Ele é parte do PSDB. O processo democrático exige humildade, tolerância. Aquele que for escolhido terá condições de cristalizar, se possível, a terceira via. A melhor via para estar longe de extremismos, de Lula, à extrema esquerda, e de Bolsonaro, à extrema direita”, afirmou Doria.

Eduardo Leite

Em entrevista a jornalistas em Porto Alegre, Eduardo Leite defendeu a retomada das prévias “o mais breve possível” e afirmou, sem citar João Doria, que os integrantes do partido “não aceitam um partido privatizado” e querem um PSDB “plural, sem donos e perseguições”.

Segundo afirmou, se os testes de segurança certificarem o sistema, o aplicativo da RelataSoft poderá ser utilizado e ele não se oporá ao uso do programa.

Eduardo Leite também disse que contará, em 2022, com os votos de João Doria e de Arthur Virgílio caso seja o vencedor das prévias.

Em um momento da entrevista, ele se referiu aos adversários como “João Virgílio” e “Arthur Doria”, que, na avaliação dele, são “duas pessoas de uma mesma candidatura” e que estão “lado a lado” neste processo. As informações são do portal de notícias G1.

