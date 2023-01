Política Ao ser questionada sobre a volta de Bolsonaro ao Brasil, Michelle diz que o ex-presidente está “descansando”

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Michelle retornou ao Brasil antes do marido. O casal viajou para os EUA no fim do ano passado Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Michelle retornou ao Brasil antes do marido. O casal viajou para os EUA no fim do ano passado. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Ao ser questionada sobre o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que ele “está descansando”. Bolsonaro encontra-se em Orlando, nos Estados Unidos, desde o dia 30 de dezembro.

Michelle deu a declaração a jornalistas que acompanhavam um jantar do PL em um restaurante em Brasília, na noite de segunda-feira (30). O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também participou do evento, que reuniu integrantes da legenda para tratar das eleições para as presidências do Senado e da Câmara dos Deputados.

O PP, o Republicanos e o PL fizeram um anúncio conjunto no sábado (28) declarando apoio a Rogério Marinho (PL-RN) na disputa no Senado.

Bolsonaro discursou à distância no jantar do PL. O ex-presidente afirmou que ele e seus apoiadores construíram um projeto com valores, “imorrível”.

“Quero cumprimentar todos vocês pela união e pelo espírito patriótico, pela vontade de cada vez mais resgatar os nossos valores do Brasil. Essa é a tradição do povo brasileiro, é a nossa cultura, nossa fé e a certeza de que tudo que começou lá em 2019 com vocês vai continuar. Isso é imorrível. Nós, realmente, cada vez mais estaremos no futuro do Brasil. É uma honra, uma satisfação de ver ressurgir a vontade, a perseverança e o orgulho de ter político no nosso Brasil”, disse Bolsonaro.

Ele também manifestou apoio à candidatura do PL na disputa pelo comando do Senado: “Boa sorte a todos vocês e, se o Marinho estiver por aí, um abraço Marinho”.

Marinho respondeu ao ex-presidente em tom elogioso e afirmou que aguarda seu “breve retorno”. “Ô, presidente, senti sua falta aqui. Você está aqui em espírito, seus amigos estão todos aqui aguardando seu breve retorno e representando aqui o que você ensinou a todos nós. Abraço forte e um breve retorno”, disse o senador eleito.

