Cerca de 13,3 milhões de brasileiros – 6,3% da população do País – realizaram algum tipo de teste para detectar o coronavírus desde início da pandemia até julho. O dado faz parte de uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A Região Sul tem o menor nível de exames para a Covid-19, com 4,6% da população testada até julho. Já a Região Centro-Oeste foi a que mais realizou testes, com uma taxa de 9,1%.

Entre as unidades da Federação, Pernambuco é a que menos testou, com 4,1%, enquanto o Distrito Federal tem a maior testagem do Brasil, com 16,7%.

Depois de Pernambuco, os Estados com os menores níveis de testagem para o coronavírus, segundo o IBGE, são: Minas Gerais, com 4,5%; Paraná, com 4,5%; Rio Grande do Sul, com 4,5%; e Santa Catarina, com 5%.

“Os testes foram realizados por homens e mulheres na mesma proporção (6,2% e 6,4%, respectivamente), mas, principalmente, por pessoas de 30 a 59 anos de idade (9,1%). Quanto maior o nível de escolaridade e a renda, maior foi o percentual de pessoas que fez algum teste”, informou a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira.