Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Colunistas Apenas um escola gaúcha no ranking do Prêmio MEC da Educação Brasileira

Por Flavio Pereira | 13 de agosto de 2025

Representação de Farrpupilha e da Escola Santa Cruz, Fernanda, Flávia e Veridiana na entrega do Prêmio MEC da Educação Brasileira - Edição 2025 em Brasília

Foto: Divulgação

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A mais recente edição do Prêmio MEC da Educação Brasileira listou escolas de todo o País e a centenária Escola Santa Cruz, de Farroupilha, registrou mais um importante momento de sua história.

Em Brasília, a instituição recebeu o Prêmio MEC da Educação Brasileira – Edição 2025. A homenagem foi um reconhecimento do Ministério à conquista do maior IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do ano de 2023, entre os anos finais do ensino fundamental.

A escola foi a única da Região Sul do Brasil a receber a deferência na categoria, e a única gaúcha premiada. Diretora e vice do colégio, Fernanda Aguiar e Veridiana Brustolin, participaram do evento ao lado da secretária municipal de Educação, Flávia Zanfeliz.

O sucesso da Escola Santa Cruz está no envolvimento com a comunidade e no engajamento de pais e professores em todo o processo de educação dos alunos. Reforço pedagógico, linguagem sempre conectada com crianças e adolescentes e fortalecimento dos vínculos com as famílias ajudam a explicar os resultados observados na última década, quando a escola figurou repetidamente entre as melhores do IDEB.

“Farroupilha é um município que trata a educação com toda a atenção que merece. Temos este objetivo em cada uma das etapas de ensino. O envolvimento das famílias, o preparo dos professores e a conexão com os alunos têm sido nosso norte. Um reconhecimento deste tamanho coroa todo trabalho da Santa Cruz e da educação da nossa cidade”, resume Flávia.

Nesta quinta-feira, Reginaldo Pujol recebe o Troféu Liberdade
