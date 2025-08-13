Colunistas Nesta quinta-feira, Reginaldo Pujol recebe o Troféu Liberdade

Por Flavio Pereira

Homenagem a Reginaldo Pujol foi proposta pelo deputado estadual Rodrigo Lorenzoni.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Nesta quinta-feira (14), às 13h, Reginaldo Pujol, uma das mais conhecidas lideranças políticas do Estado, receberá o Troféu Liberdade, em solenidade a ser realizada no salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa.

O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, autor das indicação, fez um breve relato sobre a trajetória de Pujol. “O Reginaldo Pujol é um homem público que eu tenho uma admiração enorme e que tem todos os pré-requisitos para ser agraciado com o Troféu da Liberdade. Ele tem uma caminhada de mais de 50 anos na vida pública, sempre defendendo os mesmos ideais, mesmo em momentos em que era muito duro se posicionar e defender princípios. Um dos feitos mais relevantes da vida do Pujol foi a estruturação, a concepção e implementação do bairro Restinga, em Porto Alegre. Isso foi há 50 anos e hoje a Restinga é praticamente uma cidade. E o Pujol sempre foi um dos grandes sustentáculos de apoio daquela comunidade, apoiou desde a criação do distrito industrial, o camelódromo, até a escola de samba Estado Maior da Restinga. Por todas as suas qualidades como ser humano, pelas suas ações e pela sua trajetória, Reginaldo Pujol merece esse nosso reconhecimento”, afirmou Lorenzoni.

