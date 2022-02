Saúde Apendicite aguda: entenda o que é e quais os principais sintomas

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A apendicite aguda pode provocar a ruptura do apêndice e gerar uma inflamação no peritônio. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A apendicite aguda, segundo o Ministério da Saúde, pode ser caracterizada por uma forte e repentina inflamação no apêndice – órgão localizado na região interna do abdômen. Independente de sexo ou idade, todas as pessoas podem sofrer com o problema que, apesar de não ser raro, precisa ser tratado com urgência, para não gerar complicações graves.

E foi o que aconteceu com o cantor Jimin, do grupo BTS. Após apresentar um quadro com dores abdominais, o artista de 26 anos foi internado e diagnosticado com apendicite aguda. Já no hospital, também foi identificada uma infecção por coronavírus. De acordo com comunicado de sua agência, a Big Hit Music, ele foi operado com sucesso e segue em processo de recuperação.

Entenda a apendicite aguda

Para o Dr. José Luiz Capalbo, cirurgião do aparelho digestivo, a apendicite aguda pode provocar a ruptura do apêndice e gerar uma inflamação no peritônio – membrana que recobre a parede abdominal. Fatores que provocam a rigidez do abdômen, dores intensas e dificuldade para se locomover.

“A cirurgia para esses casos é fundamental e, por isso, o paciente deve ser encaminhado o quanto antes ao pronto socorro para evitar uma infecção generalizada, ou sepse”, conta o especialista, em artigo publicado pelo Hospital Nove de Julho.

Principais sintomas da apendicite

Conforme indicação do Ministério da Saúde, as principais causas da apendicite são: Dor pontual, contínua e localizada do lado inferior direito do abdômen. Costuma ser fraca no início e se intensificar gradativamente; Náuseas, vômitos e perda de apetite; Dor na parte alta do estômago ou ao redor do umbigo; Flatulência, indigestão, diarreia ou constipação; Febre, que, geralmente, começa após 1 ou 2 dias; Mal-estar geral, que pode ser confundido com um problema alimentar.

Após o diagnóstico de apendicite aguda, o tratamento é exclusivamente cirúrgico, com a remoção do apêndice. Ela deve ser realizada o mais rápido possível, para evitar complicações e danos graves para a saúde do paciente. Por isso, é fundamental seguir as recomendações abaixo.

Recomendações importantes

1) Em caso de dor na parte baixa e do lado direito do abdômen, procure assistência médica imediatamente. Pode ser uma crise de apendicite aguda.

2) Não se recuse a ficar internado no hospital, enquanto o diagnóstico não for esclarecido. Você pode precisar de cirurgia de emergência.

3) Apenas um profissional de saúde, devidamente capacitado, pode diagnosticar e propor tratamentos para o problema. A automedicação é extremamente perigosa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde