Apesar da pandemia, vendas no outono tem avaliação positiva entre criadores de Hereford e Braford

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

(Foto: Divulgação/ Pixabay)

Mesmo com a pandemia causada pelo novo coronavírus e a falta de chuva que atingiu o Rio Grande do Sul desde o final do ano passado, a Temporada de Outono foi positiva para o mercado. Preços acima da média e liquidez nos eventos, mesmo de forma virtual, vêm marcando as vendas neste período.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB), Luciano Dornelles, desde o final de 2019, a pecuária já vinha em uma valorização dos animais em remates e também do gado gordo. “Vimos como muito positivo que todos os eventos que ocorreram de comercialização neste primeiro semestre foram muito bons. O depoimento dos proprietários dos remates foi de bastante felicidade com animais melhores remunerados que no ano anterior”, salienta.

O dirigente relata que os remates de gado comercial das raças Hereford e Braford estão demonstrando a valorização da genética implementada pelos criatórios. Para Dornelles, isto mostra a consolidação e firmeza que desta genética, com preços acima do ano passado com uma procura significativa. “Acredito que é um reflexo também da valorização da carne. Os frigoríficos exportadores estão com grande volume de embarques e a valorização do dólar também ajudou com os vendedores de gado gordo sendo bem remunerados. Esta expectativa da valorização da carne está fazendo os produtores irem atrás desta genética”, destaca.

Apesar da questão do novo coronavírus provocar o cancelamento ou adiamento de alguns eventos, a temporada de remates e comercialização seguem aquecidas. Segundo o presidente da ABHB, os criadores estão animados com o resultado de vendas do primeiro semestre, no qual isso gera expectativa para o segundo. Dornelles lembrou também do sucesso da transmissão virtual dos remates. “Em função da limitação da aglomeração de pessoas, se tornou uma ferramenta interessante e positiva, seja nos remates de genética ou de gado comercial, que tiveram uma audiência muito boa. Este novo formato veio para ficar, com as pessoas já acostumadas para assistir pela televisão ou computador”, pontua.

