Apesar de vitória fácil nas primárias, Donald Trump tem pontos fracos para eleição geral nos Estados Unidos; entenda

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

O ex-presidente americano Donald Trump derrotou facilmente Nikki Haley nas primárias de New Hampshire. (Foto: Reprodução)

Os eleitores de New Hampshire (EUA) costumam ser escolhidos para desempenhar o papel de spoilers, alterando o roteiro de uma disputa pela indicação presidencial ao constranger o favorito. Na terça-feira, isso não aconteceu. O ex-presidente americano Donald Trump derrotou facilmente Nikki Haley, uma vitória que provavelmente deslocará o foco da política de 2024 para seu esperado confronto em novembro com o presidente Joe Biden.

A vitória na terça-feira tornou Trump o primeiro candidato republicano não incumbente a vencer tanto as primárias de Iowa quanto as primárias de New Hampshire – e a vencer ambas com maioria dos votos. Ao fazer isso, Trump manteve um ritmo que lhe permitiria efetivamente garantir a indicação republicana mais rapidamente do que qualquer não incumbente anterior.

No entanto, na vitória, Trump estava longe de ser gracioso. No palco, ele estava irritado – irritado porque Haley, ex-embaixadora nas Nações Unidas e ex-governadora da Carolina do Sul, fez seus comentários pós-eleição antes dele e que tinham o tom de um discurso de vitória, irritado porque ela prometeu manter sua campanha contra todas as probabilidades. Trump estava petulante e desdenhoso, mal conseguindo desfrutar da clara vitória que havia conquistado. Quanto mais Haley levar a luta adiante, mais provável será irritá-lo.

Tanto a campanha de Trump quanto a campanha de Biden estão ansiosas para ver a eleição geral se tornar mais nítida. Para Trump, livrar-se de seus rivais permite que ele se concentre na batalha à frente, em vez de continuar gastando tempo e dinheiro significativos em algo que parece ser uma conclusão previsível.

Para Biden, quanto mais cedo ele puder focar os eleitores na possibilidade de Trump retornar à Casa Branca, mais sua equipe acredita que os eleitores recuarão. A performance de Trump na terça-feira à noite foi exatamente o que esperam que ressoe cada vez mais com os eleitores.

Uma eleição geral entre Biden e Trump será desgastante. A maioria dos americanos deseja que sua escolha seja qualquer coisa, menos uma revanche de 2020. A eleição geral mais longa da história provavelmente não será lembrada por seu espírito inspirador. Mas poucas eleições tiveram apostas e significado tão grandes quanto as que estão por vir.

A eleição geral será incomum em outro aspecto importante. Haverá muito mais foco, a favor e contra, em Trump do que em Biden. Está na natureza de Trump se tornar o centro das atenções, e é do interesse de Biden permitir isso. Biden não tem sido uma presença enérgica, sendo visto por muitos de seus detratores como muito velho e fraco para buscar um segundo mandato. Em 2020, devido à pandemia, ele conseguiu ficar fora dos holofotes e deixar Trump se prejudicar. Será que essa dinâmica será a mesma desta vez?

A corrida republicana se consolidou surpreendentemente rápido. Mesmo antes da primeira primária na terça-feira, o campo republicano, que já foi grande, foi reduzido a apenas dois candidatos, depois que o governador da Flórida, Ron DeSantis, antes visto como o concorrente mais forte de Trump, suspendeu inesperadamente sua campanha no domingo à tarde.

As pesquisas mostram que muitos eleitores veem Trump como mais capaz de lidar com a economia e mais forte para lidar com o aumento de imigrantes ilegais na fronteira EUA-México. A equipe de Biden quer que os americanos recordem outros aspectos da presidência e pós-presidência de Trump, desde suas mentiras sobre uma eleição roubada em 2020 até seu comportamento errático e sua retórica e apelos cheios de ressentimento.

Por mais forte que Trump tenha sido na disputa pela indicação, o balanço da eleição geral é muito menos positivo. Seus pontos positivos começam com sua base forte e leal. Seus apoiadores têm mostrado um entusiasmo extremo por ele. E embora tenha perdido por larga margem no voto popular em 2020, a mudança de cerca de 44.000 votos em estados decisivos poderia ter alterado o resultado no colégio eleitoral.

Isso aponta para uma batalha de eleição geral travada nas trincheiras de Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Geórgia, Arizona, Nevada e, possivelmente, Carolina do Norte. Também aponta para outra disputa potencialmente acirrada por uma maioria no colégio eleitoral.

As desvantagens de Trump são significativas, começando pelas quatro acusações criminais e 91 acusações de crimes em tribunais estaduais e federais. A cronologia desses julgamentos permanece fluida, deixando em aberto a questão de se algum júri emitirá um veredicto antes da eleição. Os republicanos estão arriscando ao colocar suas esperanças de reconquistar a Casa Branca – sem mencionar a manutenção de sua estreita maioria na Câmara e a conquista do controle do Senado – nas mãos de Trump. Eles parecem alheios a isso. As informações são do jornal The Washington Post.

