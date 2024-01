Geral Porto Alegre: estátua de Jayme Caetano Braun terá novo espaço no Parque Harmonia

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

A estátua em homenagem a Jayme Caetano Braun será reinaugurada na próxima terça-feira (30), às 11h30min. (Foto: Divulgação)

A estátua em homenagem a Jayme Caetano Braun será reinaugurada na próxima terça-feira (30), às 11h30min, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. No ano do centenário do poeta gaúcho, a escultura ganha um espaço mais nobre e permanente junto ao Pórtico Missões, na avenida Edvaldo Pereira Paiva. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) e a concessionária GAM3 Parks.

Serão instalados sete bancos em concreto liso ao redor da estátua, simbolizando os povos que historicamente compõem as Missões, representando São Francisco de Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo Custódio.

“Jayme Caetano Braun personifica a essência da Pampa. Seu centenário é aclamado em reconhecimento ao legado ímpar deixado para a cultura deste estado e país”, afirma a presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso.

“Esta ação não apenas renova um importante símbolo, mas também reforça a importância cultural e histórica do poeta Jayme Caetano Braun”, destaca a arquiteta e diretora da GAM3 Parks, Carla Deboni.

Originalmente concebida pelo artista e escultor Vinicius Ribeiro em 2006 – responsável pela atual revitalização -, a estátua recebeu melhorias no ano passado. Feita manualmente em concreto armado, a figura mede dois metros de altura e pesa 950 quilos.

