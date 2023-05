Saúde Aplicativo vai identificar consumo de álcool pela voz

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

A Inteligência Artificial analisa mais de 120 aspectos da voz humana para identificar se há presença de álcool no organismo. Foto: Ag. Brasil

A Ambev apresenta no Web Summit Rio uma primeira versão do Flow Voice, inteligência artificial que consegue identificar o consumo de álcool pela voz. Para realizar o teste, o usuário do aplicativo deverá gravar áudios seguindo as frases indicadas na plataforma.

A Inteligência Artificial analisa mais de 120 aspectos da voz humana para identificar se há presença de álcool no organismo – e dá dicas de ações para um consumo moderado, sugerindo para a pessoa beber água ou comer algo, por exemplo.

“O Flow Voice vai passar por uma série de testes para entender qual a melhor forma de explorar seu potencial, que vão desde a integração ao carro para bloqueio da partida até a instalação no sistema de verificação em apps de transporte”, afirma Rodrigo Moccia, diretor de Relações Institucionais na Ambev.

O app foi desenvolvido pela Smart Drinking Lab em parceria com a Metatimbre AI, startup curitibana.

Carro autônomo

O futuro dos carros autônomos foi um dos temas abordados em março deste ano, no “South by Southwest” (SXSW), o maior festival de tecnologia e inovação do mundo, que acontece anualmente no Texas (Estados Unidos). A CEO da General Motors, Mary Barra, e Kyle Vogt, CEO da Cruise – subsidiária da GM – uma das empresas pioneiras no setor, apostam em um cenário otimista, com veículos que proporcionam “zero acidentes, zero emissões e zero congestionamento”.

Valter Santiago, coordenador acadêmico da graduação em engenharia mecatrônica do Centro Universitário FIAP, acredita que apesar de parecer futurístico, os carros que “andam sozinhos” não estão distantes da realidade. “Quando olhamos para grandes corporações tecnológicas como a Mercedes Benz, a Uber, o Google, já vemos o desenvolvimento e o funcionamento desses veículos tanto para transporte de pessoas quanto para sistemas de delivery em alguns países como Estados Unidos, China e Japão”, afirmou o coordenador.

No Brasil, já existem algumas unidades de Tesla, marca referência na tecnologia de veículos autônomos, importadas de forma independente pelos donos dos automóveis. Porém, de acordo com professor Valter, já existem projetos de desenvolvimento destes carros em solo brasileiro: “Aqui na FIAP, inclusive, temos um projeto para os alunos do quarto ano de engenharia mecatrônica, no qual eles desenvolvem do zero toda a automação para o veículo andar numa pista identificando placas, pessoas, faixas e toda a sinalização normal de trânsito”.

