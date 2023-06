Tecnologia Aplicativos de Android no Windows poderão acessar os arquivos do seu PC

Conforme a Microsoft descreve, o compartilhamento de arquivos locais com apps Android é praticamente idêntico aos de programas comuns. Foto: Reprodução

O Windows 11 experimenta a transferência de arquivos para aplicativos carregados no Subsistema Windows para Android (WSA). Uma atualização liberada na segunda-feira (12) para todas as versões de testes do sistema operacional habilitou o recurso com direito a gestos e interação com a Área de Transferência.

Até então, o processo de levar arquivos salvos no PC para apps Android rodando na camada de compatibilidade era complicado, dificultando o uso de programas de edição ou aplicativos de redes sociais, por exemplo. Então, a Microsoft ouviu o feedback da comunidade e incluiu a função no Windows 11, tornando mais natural a interação com esses programas adaptados.

Conforme a Microsoft descreve, o compartilhamento de arquivos locais com apps Android é praticamente idêntico aos de programas comuns. O usuário pode arrastar e soltar pastas, copiar e colar usando o menu de contexto ou os atalhos do teclado ou enviar conteúdo que estiver na Área de Transferência.

Segundo a empresa, o compartilhamento de pastas e arquivos é habilitado por padrão para todos os testadores e pode ser desativado no menu de configurações do subsistema.

Assim como no celular, os apps Android que rodam no Windows precisam pedir permissão ao usuário para acessar e visualizar arquivos do computador. Se o compartilhamento não for mais necessário, é possível revogar a permissão do programa a qualquer momento.

Outras novidades do WSA

A atualização também introduziu melhorias para o WSA, como:

– Melhorias na compatibilidade com redes Wi-Fi;

– Atualização de segurança do kernel Linux;

– Atualização para a versão 113 do Chromium WebView;

– Atualização de segurança do Android 13;

– Melhoria na compatibilidade da câmera com o subsistema.

Testadores

As novidades estão contidas na atualização de número 2305.40000.4.0 do Subsistema Windows para Android, atualmente liberada para todos os canais Windows Insider (Canary, Dev e Beta). O pacote deve ser distribuído gradativamente ao longo dos próximos dias.

Infelizmente, não há previsão para o lançamento da novidade na versão estável do Windows 11. Cabe ficar atento aos próximos anúncios da Microsoft para ficar de olho nos recursos.

