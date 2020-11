Tecnologia Aplicativos de iPhone e iPad serão compatíveis com os novos Mac

11 de novembro de 2020

O processador M1 é chamado pela empresa de 'mais rápido do mundo'. (Foto: Reprodução)

A Apple anunciou sua mais nova linha de dispositivos Mac, acompanhados com o processador M1, chamado pela empresa de ‘mais rápido do mundo’. Com ele, será possível utilizar aplicativos de iPhone e iPad nativamente sem a necessidade de auxílio de programas como o Catalyst – contudo, a portabilidade e integração deles ainda depende da aprovação dos desenvolvedores.

Apresentada no evento One More Thing (Mais Uma Coisinha), a novidade estará presente nos novos Macbook Air, Macbook Pro 13″ e Mac mini e todos os futuros dispositivos que contarem com o processador M1.

Embora a Apple já tenha criado ferramentas para auxiliar essa integração entre seus celulares e computadores, seu uso não é mais estritamente necessário, o que deve facilitar o processo para muitos desenvolvedores.

A compatibilidade dos aplicativos, entretanto, ainda depende de certa aprovação dos desenvolvedores para funcionarem, como ocorreu no caso dos aplicativos do Facebook e Google, que optaram por não disponibilizar a integração entre dispositivos, segundo o site TechCrunch. Durante a apresentação, a Apple apresentou uma demonstração com alguns aplicativos famosos do iPhone que já funcionam, como o jogo Among Us e o serviço de streaming HBO Max.

O site TechRadar afirma que, caso feita corretamente, a portabilidade dos aplicativos poderá funcionar até mesmo em dispositivos Apple sem o novo processador M1, como é o caso das versões Mac com Intel.

Nesse sentido, a Apple está trabalhando na nova ferramenta Rosetta 2, que deve auxiliar os desenvolvedores e trazer mais aplicativos para as versões “não-M1” do Mac. Outros aplicativos, como o Adobe Photoshop, devem estar totalmente otimizados apenas em 2021, indicando que os programas antes exclusivos de Mac também dependem de certa adaptação ao novo processador.

Líderes de venda

O iPhone 11 e o iPhone SE assumiram a dianteira no índice de vendas globais de celulares no terceiro trimestre de 2020. De acordo com um levantamento da Canalys apresentado nesta semana, os celulares da Apple e o Samsung Galaxy A21s foram os três smartphones mais comercializados do período no mundo todo.

As informações da consultoria foram reveladas através de uma publicação no Twitter. Os dados estão dispostos em um gráfico com os dez celulares mais vendidos do mundo no 3º trimestre de 2020, com destaque aos smartphones da Apple e Samsung. Três telefones da Xiaomi também aparecem no ranking entre as sexta e nona colocações.

