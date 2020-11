Tecnologia A China coloca em órbita o primeiro satélite com tecnologia 6G do mundo

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Satélite testará comunicação na frequência dos Terahertz, essencial para a próxima geração de redes de telefonia móvel. (Foto: Reprodução)

Com a implementação da conexão 5G ainda em estágio inicial pelo mundo, o mundo da tecnologia ainda não parece preparado para pensar no 6G, certo? Bem, talvez esteja e os testes já começaram. A China já está desenvolvendo essa tecnologia e acaba de enviar o primeiro satélite 6G para a órbita da Terra, em lançamento realizado no último dia 6.

O equipamento, que tem o nome de “University of Electronic Science and Technology” e que estava a bordo do foguete Long March 6, é considerado uma joint venture entre essa universidade, que é a principal do país asiático, e a National Star Aerospace, empresa chinesa com foco em desenvolvimento de projetos aeroespaciais.

De acordo com o site Spacedaily, o satélite, que carrega uma carga útil de comunicação e pesa algo na casa dos 70 quilos, estabelecerá um link de transceptor para realizar testes de carga em terahertz, tornando-se, assim, a primeira verificação técnica de comunicação deste tipo testada em ambiente espacial. A universidade teria revelado, ainda, que o satélite terá algumas outras funções, incluindo observações remotas e monitoramento de desastres naturais, enquanto ainda realiza testes.

A comunicação por terahertz, uma das tecnologias-chave no desenvolvimento de redes 6G, tem vantagem sobre as demais por apresentar uma alta taxa de transmissão e perspectivas de aplicação importantes no campo da comunicação terrestre e espacial. De acordo com especialistas, é possível que a tecnologia 6G seja até 10 vezes mais rápida que a 5G. A previsão é de que ela comece a ser implementada, de fato, em 2030.

5G

O governo Jair Bolsonaro aderiu nesta terça-feira (10), ao programa dos Estados Unidos (EUA) contra o avanço da China na tecnologia 5G. O governo brasileiro anunciou o apoio à iniciativa Clean Network (Rede Limpa, em português), lançada pelo governo Donald Trump.

O anúncio ocorreu numa declaração à imprensa no Palácio Itamaraty. Nem Trump e nem Bolsonaro foram citados no anúncio.

A cerimônia foi conduzida pelo secretário de Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Keith Krach, e pelo secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas, embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva.

“O Brasil apoia os princípios propostos no Clean Network dos Estados Unidos”, disse o embaixador Costa e Silva.

