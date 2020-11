Tecnologia O WhatsApp lança botão para facilitar compras pelo aplicativo

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Novo botão permite que negócios ofereçam catálogo de produtos no próprio chat. (Foto: Divulgação)

O aplicativo de mensagens Whatsapp, que pertence ao grupo do Facebook, lança nesta terça-feira um novo botão que permite que os usuários façam compras diretamente pelo aplicativo em todo o mundo.

O botão de compras aparece no chat de empresas que usam a versão de negócios do aplicativo chamada de WhatsApp Business. Ao clicar no botão, que se parece com uma fachada de loja, o cliente poderá ver o catálogo de produtos oferecido pela empresa, já com os preços do que está disponível.

Na configuração, o botão de compras vai substituir o botão de chamada de vídeo no chat com essas empresas. Ainda será possível realizar chamada de vídeo, selecionando o botão de chamadas e, depois, escolhendo se quer chamada de voz ou vídeo.

O botão já está disponível para os usuários que estão com a versão mais atualizada do aplicativo. Caso ainda não apareça, o usuário deverá atualizar o aplicativo por uma versão mais recente.

Segundo a empresa, atualmente mais de 175 milhões de pessoas trocam mensagens com uma conta do WhatsApp Business diariamente e cerca de 40 milhões de pessoas acessam um catálogo de negócios todos os meses, sendo mais de 13 milhões só no Brasil.

É importante destacar que a funcionalidade nada tem a ver com pagamentos. O WhatsApp Pay, que vai permitir o pagamento por meio do aplicativo de mensagens, ainda aguarda liberação do Banco Central.

Dicas sobre o app

A primeira dica é para quem não gosta dos grupos! Sabia que existe um jeito de mandar mensagens para vários contatos sem necessariamente criar grupos? Você pode fazer isso com o recurso transmissão: dê um toque nos três pontos, no canto da tela, e vá em nova transmissão. No iPhone, o caminho é pela opção “ajustes”. Tanto no Android quanto no iOS, o app vai listar todos os seus contatos e aí você precisa selecionar quem vai receber essa mensagem e confirmar no botão verde na parte de baixo da tela. Vai aparecer uma única caixa de conversa, com mais de um destinário. É só escrever e enviar. Tudo vai chegar como uma mensagem individual. E as respostas serão individuais também.

E olha essa dica que legal, dá para destacar uma mensagem ou até fazer algumas brincadeiras: escrever em negrito, itálico ou colocar um risco no que você mandou. Para escrever negrito, você tem que colocar um asterisco antes e depois da palavra. No caso do itálico, coloque um underline antes e depois. Já para riscar o texto, e assim destacar algo errado, você faz a mesma coisa só que com o til.

E você sabia que tem como usar o whatsapp no computador? Então, no PC você acessa o site do whatsapp web vai aparecer um QR code para liberar o acesso. No seu celular acesse esses três pontinhos aqui e selecione “whatsapp web”. Tudo que dá para fazer no celular você consegue fazer na tela do PC. Mas quando for sair do computador não esqueça de desconectar o aplicativo. Clique nos três pontinhos e ‘sair’. Ou então no celular procure a opção “Whatsapp wWeb” e clique em “Sair de todos os computadores”.

