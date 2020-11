Tecnologia A Apple revela o novo MacBook Air com seu chip próprio M1

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O novo notebook da marca é o primeiro a contar com um processador baseado em ARM. (Foto: Divulgação)

Nesta terça-feira (10), a Apple realizou mais um evento, chamado de “One More Thing”, para anunciar algumas novidades que estão chegando ao mercado por parte da empresa. E como os rumores já apontavam, a empresa da maça revelou o mais novo modelo da série Mac, com o MacBook Air.

Entre as várias novidades que estão presentes neste novo notebook, o principal destaque vai para o seu processador, que inaugurará uma nova era por parte da Apple. Após o rompimento da parceria de 15 anos com a Intel, a empresa da maça está levando ao MacBook Air o seu mais novo chip próprio, chamado de M1, esse baseado na Apple Silicon e que utiliza as tecnologias vistas na arquitetura ARM.

Começando obviamente pelo SoC do notebook, o MacBook Air traz o chip M1, que traz uma CPU e GPU de oito núcleos, sendo quatro deles de alto desempenho (com 16 bilhões de transistores). Esse chip também conta com uma “Arquitetura de Memória Unificada”, permitindo o compartilhamento de informações entre RAM, CPU e GPU, assim, reduzindo o consumo de energia.

Segundo a empresa, o novo MacBook Air é cerca de 3,5 vezes mais rápido que a geração passada do produto, além de ser contar com um poder de processamento gráfico cinco vezes maior para o notebook. Ainda de acordo com a Apple, esse novo modelo é capaz de bater 98% dos notebooks lançados no mercado com o sistema operacional Windows.

Junto com o novo chip M1, o MacBook Air possuí versões que podem contar com um SSD que pode chegar a 2TB de armazenamento e até 16 GB de memória RAM. Seu display se trata de uma tela retina de 13,3 polegadas, rodando na resolução de 2560×1600 pixels, com suporte à gama de cores DCI-P3, além de um design ultrafino, sem a presença de fans para seu resfriamento.

Outras características do MacBook Air: Sistema operacional macOS Big Sur; Leitor de impressões digitais Touch ID; Webcam FaceTime HD, com resolução 720p e diversas melhorias através de um processador de sinal de imagem; Duas portas híbridas Thunderbolt 3/USB 4 e uma saída para fones de ouvido; Suporte as tecnologias Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

A Apple também destacou bastante a bateria do notebook, que promete grandes saltos em relação às gerações passadas com o processador da Intel. Segundo a empresa, o MacBook Air pode passar cerca de 15 horas longe da tomada com o usuário navegando pela internet via Wi-Fi, ou até 18 horas apenas reproduzindo vídeos.

O novo MacBook Air com Apple M1 estará disponível no mercado norte-americano por valores a partir de US$ 999, com pré-venda já aberta e entregas começando na próxima semana. Para estudantes residentes nos Estados Unidos, a empresa oferece um desconto que reduz o valor inicial para US$ 899.

Já no Brasil, o notebook poderá ser encontrado na loja da Apple a partir de R$ 12.999, versão essa com 256 GB de SSD. Caso queira adquirir o MacBook Air com 512 GB de armazenamento, terá que desembolsar R$ 16.099, onde ambos os modelos trazem 8 GB de RAM. A data de lançamento no mercado brasileiro não foi revelada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia