Expointer Apoiar a recuperação do solo gaúcho é o foco da Fertilizantes Piratini na 47ª Expointer

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Após a enchente, cuidado com a terra é mais um desafio para os agricultores gaúchos. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As chuvas lavaram o solo do Rio Grande do Sul durante os meses de abril e maio, retirando recursos importantes para que uma nova safra possa florescer. Conscientes dessa demanda dos produtores, a Fertilizantes Piratini veio à 47ª Expointer visitar parceiros para apresentar as soluções da empresa, que devem ajudar na retomada do agronegócio gaúcho.

“O solo do Rio Grande do Sul que foi degradado, ele vai precisar de fertilizante. E a feira vem numa hora muito importante, que é o momento que as principais lavouras de verão começam a ser plantadas. Então, é um momento chave. É importante estarmos perto para prestar o melhor suporte”, explica Daniel Claudino, sócio da Piratini.

A empresa tem atuado estreitando laços com clientes, cooperativas, oferecendo soluções e assessoria aos expositores da feira. Um almoço na Casa da Rede Pampa, na última terça-feira, reuniu lideranças da Piratini, representantes do agronegócio gaúcho e autoridades políticas do Estado do Rio Grande do Sul.

“Como não trabalhamos com stand na feira, espaços como esse da Rede Pampa são muito importantes para que possamos ter contato com nossos parceiros. Somos fornecedores, então é sempre importante nós estarmos onde o agro está. Mais ainda nesse momento de reconstrução”, ressalta Claudino.

Reconstrução

A Expointer deste ano é também a da retomada para a Fertilizantes Piratini. O sócio da empresa relembra o momento difícil vivido durante as enchentes. “Fomos bastante afetados. As duas fábricas de Porto Alegre ficaram quase 30 dias embaixo d’água. Tivemos perdas significativas, tivemos mais de 100 famílias de colaboradores afetados, que a gente segue até agora ajudando. Então, nós também estamos aqui nesse clima de reconstrução”, conta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/apoiar-a-recuperacao-do-solo-gaucho-e-o-foco-da-fertilizantes-piratini-na-47a-expointer/

Apoiar a recuperação do solo gaúcho é o foco da Fertilizantes Piratini na 47ª Expointer

2024-08-30