Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

O grupo de jogadores se reapresentou no CT Parque Gigante na manhã desta segunda-feira (19) Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O colorado chegou à quarta vitória seguida no ano e no Campeonato Brasileiro após vencer o Vasco por 2 a 0 dentro do Beira-Rio. Mas apesar do bom momento, nada de folga para o elenco. O grupo de jogadores se reapresentou no CT Parque Gigante na manhã desta segunda-feira (19) para seguir os treinamentos já visando o confronto contra a Universidad Católica, na próxima quinta-feira (22), pela Copa Libertadores.

Em uma manhã ensolarada, o técnico Eduardo Coudet comandou atividades técnicas de posse de bola e finalizações com os atletas que não iniciaram a partida de ontem. Já os titulares, realizaram um trabalho físico e regenerativo. Após a partida de ontem, o técnico colorado ressaltou a entrega dos jogadores e disse que esse “esforço” é o que “levará o Inter a brigar por títulos”

O colorado é líder do Campeonato Brasileiro com 34 pontos e só aguarda o resultado da partida do Atlético-MG, que encara o Bahia nesta noite (19), fora de casa. Se a equipe mineira vencer, deixa o Inter na vice-liderança. Já a situação na Libertadores é um pouco diferente. Sendo a última rodada da fase de grupos, o Inter precisa vencer a Universidad Católica para carimbar a classificação para a próxima fase da competição. Atualmente, é o vice-líder do grupo E, com oito pontos. Dois atrás do Grêmio, que é líder com 10. Apenas um empate contra a equipe chilena, já garante a próxima fase para o Inter.

A partida acontece no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, nesta quinta-feira (22), às 21h30. Depois, o colorado recebe em casa o Flamengo, no domingo (25), às 18h15, em confronto direto na tabela.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

