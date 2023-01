Tecnologia Após anos de dinheiro fácil, a conta chegou para as empresas de tecnologia

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Uma máquina de venda automática de carros da Carvana em Nova York: empresa vende carros usados. (Foto: The New York Times)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dezoito meses atrás, a varejista on-line de carros usados Carvana tinha perspectivas tão boas que tinha um valor de mercado de US$ 80 bilhões. Agora, está avaliada em menos de US$ 1,5 bilhão, uma queda de 98%, e está lutando para sobreviver.

Muitas outras empresas de tecnologia também estão vendo suas fortunas se inverterem e seus sonhos desmoronarem. Estão demitindo funcionários, reduzindo gastos, observando suas avaliações financeiras encolherem – mesmo quando a economia americana avança com uma baixa taxa de desemprego e uma taxa de crescimento anualizada de 3,2% no terceiro trimestre.

Aqui está uma explicação amplamente não reconhecida: uma era sem precedentes de taxas de juros baixíssimas terminou abruptamente. O dinheiro não é mais virtualmente gratuito.

Por mais de uma década, investidores desesperados por retornos enviaram seu dinheiro para o Vale do Silício, que o injetou em uma ampla gama de startups que poderiam não ter recebido um aceno em tempos menos inebriantes.

Avaliações extremas tornaram mais fácil emitir ações ou tomar empréstimos para expandir agressivamente ou oferecer bons negócios a clientes em potencial que rapidamente aumentaram a participação de mercado.

Foi um boom que parecia não ter fim. As empresas de tecnologia acumularam vitórias e seus concorrentes murcharam. A Carvana construiu dezenas de “máquinas de venda automática” de carros chamativas em todo o país, comercializou-os incansavelmente e ofereceu preços muito atraentes para trocas.

“Toda a indústria de tecnologia dos últimos 15 anos foi construída com dinheiro barato”, disse Sam Abuelsamid, principal analista da Guidehouse Insights. “Agora, eles estão sendo atingidos por uma nova realidade e vão pagar o preço.”

Dinheiro barato

O dinheiro barato financiou muitas das aquisições que substituem o crescimento orgânico em tecnologia. Dois anos atrás, quando a pandemia se alastrou e muitos funcionários ficaram confinados em suas casas, a Salesforce comprou a ferramenta de comunicação Slack por US$ 28 bilhões, uma quantia que alguns analistas consideraram alta demais.

A Salesforce emprestou US$ 10 bilhões para fechar o negócio. Neste mês, disse que estava demitindo 8.000 pessoas, cerca de 10% de sua equipe, muitas delas no Slack.

Mesmo as maiores empresas de tecnologia estão sendo afetadas. A Amazon estava disposta a perder dinheiro durante anos para adquirir novos clientes. Atualmente, está adotando uma abordagem diferente, demitindo 18.000 funcionários de seus escritórios em todo o mundo e fechando operações que não são financeiramente viáveis.

A Carvana, como muitas startups, puxou uma página do antigo manual da Amazon, tentando crescer rapidamente. Os carros usados, acreditava-se, eram um mercado altamente fragmentado, pronto para a reinvenção, assim como os de táxis, livrarias e hotéis.

A empresa, sediada em Tempe, no Arizona, queria substituir os revendedores tradicionais por, como disse Carvana, “tecnologia e atendimento excepcional ao cliente”. No que parecia simbolizar a morte da velha maneira de fazer as coisas, pagou US$ 22 milhões por um terreno de 24.281 metros quadrados em Mission Valley, na Califórnia, que um revendedor Mazda ocupava desde 1965.

Onde as concessionárias tradicionais eram literalmente planas, a Carvana construiu máquinas de venda automática de carros de vários andares que se tornaram marcos memoráveis. Os clientes retiravam seus carros nessas torres. Hoje, existem 33 delas. Um vídeo corporativo da construção de uma vending machine tem mais de 4 milhões de visualizações no YouTube.

No terceiro trimestre de 2021, a Carvana entregou 110 mil carros aos clientes, um aumento de 74% em relação a 2020. A meta era de 2 milhões de carros por ano, o que a tornaria, de longe, a maior varejista de carros usados.

No entanto, ainda mais rápido do que a empresa cresceu, ela implodiu. Quando as vendas de carros usados subiram mais de 25% no primeiro ano da pandemia, isso criou um problema de abastecimento: a Carvana precisava de muito mais veículos.

Adquiriu uma empresa de leilões de automóveis por US$ 2,2 bilhões e contraiu ainda mais dívidas a uma taxa de juros premium. E pagava generosamente aos clientes pelos carros.

Mas, à medida que a pandemia diminuiu e as taxas de juros começaram a subir, as vendas desaceleraram. A Carvana, que se recusou a comentar este artigo, fez uma rodada de demissões em maio e outra em novembro do ano passado. Seu CEO, Ernie Garcia, culpou o custo mais alto do financiamento, dizendo: “Falhamos em prever com precisão como tudo isso vai acontecer”.

Alguns concorrentes estão em situação ainda pior. A Vroom, uma empresa de Houston, viu suas ações caírem de US$ 65 para US$ 1 em meados de 2020. No ano passado, demitiu metade de seus funcionários.

“Altas taxas são dolorosas para quase todo mundo, mas são particularmente dolorosas para o Vale do Silício”, disse Kairong Xiao, professor associado de finanças da Columbia Business School. “Espero mais demissões e cortes de investimento, a menos que o Fed reverta seu aperto.”

No momento, há pouca probabilidade disso. O mercado espera mais dois aumentos de juros pelo Federal Reserve este ano, para uma taxa de pelo menos 5%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/apos-anos-de-dinheiro-facil-a-conta-chegou-para-as-empresas-de-tecnologia/

Após anos de dinheiro fácil, a conta chegou para as empresas de tecnologia